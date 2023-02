Die Augsburger Brechtmaschine im Test: Wie gut kann eine KI den Dichter imitieren?

Zum 125. Geburtstag des Dichters: Was macht Brecht unnachahmlich? Mit GPT3-Technik hat sich das Staatstheater Augsburg ihren eigenen Brecht-Bot gebastelt. Ein Test.

Scheint so, als ob er’s noch einmal wissen will, mit seinen 125 Jahren. Die Bühnenwelt müsste jetzt den Atem anhalten, denn – so verspricht es das Brechtfestival 2023 – B.B. schreibt ein brandneues Drama! Oder zumindest schreibt da ein Brecht aus der App. Das Staatstheater Augsburg hat sich mit Künstlicher Intelligenz eine digitale Brechtmaschine gebaut zum 125. Geburtstag des Dichters. Tina Lorenz, Leiterin des Digitaltheaters, klappt in ihrem Büro den Laptop auf und startet das Programm, um diesen Brecht 2.0 zu testen.

Der Titel? „Die Frauen von Augsburg“ soll das Drama heißen – Brecht und die Weiblichkeit, eh ein ewiges Thema. „Jetzt geben Sie einen Namen und das erste Wort ein, und die KI beginnt zu schreiben“, erklärt Lorenz. Tipp, tipp, die Rolle „GUSTI“ ergreift das Wort: „Du hast nicht Recht. Die andern sind auch Müll, aber wir Sind die Frauen von Augsburg! Wenn uns etwas erschreckt, dann schreien Wir lauter als ihr und halten Standhaft länger, weil wir mehr haben zum Halten! Das ist es, was man unter einer guten Haltung versteht.“ Dann wird Gusti deutlich: „Auch unsere Brüste können stehen. Unsere Brüste kommen in die Zeitung mit unserem Protest: seht her Ihr Herren Offiziere (oder Richter oder Bürger oder sonstigen Schurken) Unser Busen ist noch da!“ Das klingt unverblümt, windschief, aber mit Spuren von Brecht. Was steckt in und hinter dem Bot?

Ein Computer ahmt Bert Brecht nach - und die Brechtmaschine hat einen Bruder

Die US-Firma Open AI hat dieses Programm GPT3 entwickelt. Aus Texten, mit denen man es füttert, komponiert es neue – so die gröbste Erklärung. Aktuell rotieren die Schlagzeilen um ein anderes Open-AI-Produkt, um die App ChatGPT. Streit tobt: Die KI, das ist entweder der Teufel in Person, nein in Maschine. Oder die Zukunft des Schreibens. Seminararbeiten verfassen, Vorträge formulieren, das schafft sie wohl. Doch letztens erklärte ein Experte im Spiegel: „GPT ist dumm und halluziniert wissenschaftliche Quellen.“ Da behauptete die App, das größte eierlegende Säugetier sei der Elefant. Die Schreibstunden an der Uni kann die Intelligenz also noch nicht so völlig ersetzen. Oder Bert Brecht.

Lorenz sagt: „Mit GPT3 arbeiten wir schon länger am Theater.“ Leporellos, Flyer, Standardtexte kürzen, dabei helfe die KI. Nun will das Theater auch der Methode Brecht mit KI nachfühlen, ganz produktiv. Die Brechtmaschine hat zudem einen Bruder: Auf der Webseite des Staatstheaters gibt es die Rubrik „Frag Brecht“. Aber, räumt Lorenz ein, da antwortet eine sehr höfliche, zahnlose Bert-KI, gespeist mit dem breiten Wissen des Internets. Keine Grobheit, kein Kraftwort, „da fehlt die ,Brechtyness’“, findet Lorenz. Im Test will „Frag Brecht“ tatsächlich nur gute Laune verbreiten: „Bertolt Brecht, bitte vervollständigen Sie folgenden Satz: Erst kommt das Fressen, dann kommt die …“. Und Brecht sagt: „Dann kommt das Vergnügen.“ Nicht ganz das Original-Zitat, mit der Antwort: „Die Moral“. Sei es nun eine Fragen zum Kommunismus, oder nach seinem größten Werken – da scheint ein Schüler mit Referat-Handout zu antworten, in Brechts Namen.

Die exakte Rezeptur der Brechtmaschine bleibt geheim

Ganz anders die Drama-Brechtmaschine, denn entscheidend ist: Was schluckt der Bot? Die exakte Rezeptur bleibt geheim, Lorenz hat ihn aber kräftig mit Bühnentexten wie „Mutter Courage und ihre Kinder“ gefüttert. Sie hat die Dramen dafür erst in Prosaform übersetzt, dann eingespeist. So konnte die Maschine Brechts Sprache aufsaugen – und sucht jetzt darin das Muster seiner Sätze.

Was Brecht davon halten würde? „Er hätte das nicht abgelehnt“, vermutet Lorenz. Er experimentierte mit Lichtprojektionen, und statt einer KI standen ihm Co-Autorinnen und Rechercheure zur Seite. Aber der KI fehlt eben diese Menschlichkeit. „Die Brechtmaschine hat keinen Humor. Sie tut sich auch schwer mit Metaphern.“ Selbst Reimen falle KI-Bert schwer, dazu müsste man ihm wohl ein Reimwörterbuch einflößen.

Beim Brechtfestival soll jeder diese Maschine testen können

Fragen bringt die KI mit sich ins Haus: Was ist Original, was Genie in Zeiten der Bots? Wer ist Autor? Und wer hat das juristische Recht am Text? Klingt abstrakt. Damit der Bot aber zum greifbaren Apparat wird, haben sich Lorenz und ihr Team eine Form einfallen lassen. Auf dem Tisch steht: eine alte, graue, schwere Schreibmaschine. Lorenz hält ihr Smartphone an das Gerät, klickt in einer App – und ein Brecht-Bot-Text fließt heraus.

Beim Brechtfestival soll nun jeder diese Maschine testen können. In einem Dokument, auf das jeder Zugriff hat, soll ein neues Brecht-Drama entstehen. Die KI schreibt. Aber Requisite? Figuren? Handlung? Da soll der Menschen doch das letzte Worte haben.

DIE FRAUEN VON AUGSBURG von Bertolt "Bot" Brecht 1 / 6 Zurück Vorwärts DIE FRAUEN VON AUGSBURG - ein Stück von Bertolt "Bot" Brecht

GUSTI: Du hast nicht Recht. Die andern sind auch Müll, aber wir Sind die Frauen von Augsburg! Wenn uns etwas erschreckt, dann schreien Wir lauter als ihr und halten Standhaft länger, weil wir mehr haben zum Halten! Das ist es, was man unter einer guten Haltung versteht. Auch unsere Brüste Können stehen. Unsere Brüste kommen in die Zeitung mit unserem Protest: seht her Ihr Herren Offiziere (oder Richter oder Bürger oder sonstigen Schurken) Unser Busen ist noch da! Ihm hat’s nichts genützt! Es bleibt bei der Hinrichtung des Verräters (Name)! Und jetzt gib Ruhe in diesem Laden...

FRAU KEMPKA: Gusti hat recht: gut zu stehen bedeutet stark zu sein im Innern und vor allem Aufrecht zu stehen. Unser Land, unserer Augsburg ist euch nichts mehr wert; ihr habt’s verkauft Und seid gekommen, um hier euer Geld auszugeben und um die neue Mode zu sehen oder Feste Zu feiern. Wir aber sind die Frauen von Augsburg! Wenn uns etwas erschreckt...

GUSTI: (unterbricht) Halt dein Maul, Kempka!

FRAU KEMPKA: Wenn uns etwas erschreckt...

GUSTI: Halts Maul, hab ich gesagt! Ausreden gibt’s nicht mehr. Ihr seid das Gesindel und wir die Frauen von Augsburg. Haltet aber eure Schnauzen! Wir sind hier in Gottes Hand. Wenn sie uns auslachen sollten oder lachen, dann lachen wir auch; ihr könnt morgen schon alle abgeholt werden. Aber übermorgen fangen wir wieder an mit dem Protest so lange bis ihr am Galgen hängt oder unser Land ist sauber und euer Geld weg - sonst ist es bald zu Ende mit unserer guten Haltung! Leg dich jetzt nieder, Gusti; du bist noch nicht lang genug da oben (legt sich hin). Jetzt lacht nur! Wir sind die Frauen von Augsburg!

Info: Die Auseinandersetzung mit der Brecht-Maschine findet am 11. und 12. Februar: Mit Podiumsdiskussionen, einer Werkstatt zum Basteln am Drama, einem Brecht-Quiz, dem Test der Maschine - und schließlich der Uraufführung des KI-Stücks, am 12. Februar um 15 Uhr, im Saalbau Krone. Infos unter www.staatstheater-augsburg.de.