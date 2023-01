Die Bayerische Kammerphilharmonie glänzt mit Mozart und Zeitgenossen

Plus Im Konzert "Vorbilder" würdigt die Bayerische Kammerphilharmonie in Augsburg das Genie Mozart – und sein Umfeld. Ein hinreißender Abend mit Cello-Solo.

Ein paar Tage vorgezogen veranstaltete die Bayerische Kammerphilharmonie ihr traditionelles Konzert zum Mozart-Geburtstag, der auf den 27. Januar fällt. "Vorbilder" (so der Titel) von Amadé kamen bei diesem Konzert zu Gehör. Mozarts Sinne bei Vorbildern waren stets geschärft, sein Rundblick hatte durch rege Reisetätigkeit in frühesten Jahren europäische Dimensionen. Und er bereitete dabei die Wege für seinen eigenen Genius. Das Konzert im ausverkauften Kleinen Goldenen Saal war ein Ereignis, das solche Entwicklungen hinreißend musikalisch illustrierte, mit einem Geniestreich Mozarts zum Schluss.