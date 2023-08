Die Stadt im Block: Die Urban Sketchers zeichnen die Gebäude des Elias Holl

Ihre Motive finden sie mitten in der Stadt. Jetzt stellen die Urban Sketchers ihre Werke im Schaezlerpalais aus – eine Hommage an Stadtbaumeister Elias Holl.

Wenn alle Stifte, Farben und Blöcke wieder in den Taschen verschwunden sind, dann versammeln sich die Zeichner zur Werkschau. "Throwdown" nennt sich das. Auf dem Kopfsteinpflaster breiten sie aus, was sie in vier Stunden gezeichnet haben. An diesem Tag haben sie den Augsburger Fuggerplatz eingefangen – auf zig Blättern, aus zig Blickwinkeln. Die pompöse Statue des Kaufmanns Hans Jakob Fugger. Häuserfluchten und Giebelchen. Die Fassade des Maximiliansmusems. Sonnenschirme, Menschen, Schatten. Und dann kreisen diese Skizzenbücher von Hand zu Hand, das gute Dutzend diskutiert bei einem Kaffee über all die Bilder, denn das gehört zur Tradition bei den Urban Sketchers. "An jedem dritten Sonntag des Monats treffen wir uns", erklärt Claudia Hillebrand-Brem, Leiterin der Gruppe. "Und dann zeichnen wir."

Die Urban Sketchers erkunden Augsburg mit Stift und Block

Zwei Glücksmomente genießen die Urban Sketcher besonders, sagt Hillebrand-Brem: "Einmal das Zeichnen an sich. Und dann zu betrachten: Welche Motive haben andere am selben Ort gefunden?" Zum Stift greifen, mitten in der Stadt, unter den Blicken der Passanten, "viele Erwachsene trauen sich so etwas nicht". Diesen Mut, kreativ zu werden, verlieren viele auf dem Weg, spätestens, wenn der Ernst im Leben als Erwachsener beginnt. Aber diese Gruppe steht jedem offen, der zeichnen möchte. Sei es endlich einmal wieder oder zum ersten Mal seit Schulzeiten.

Die Versierten arbeiten mit Öl, Kreide- oder Aquarellfarben, Fineliner und Tusche, aber im Zweifel genügen auch "Kugelschreiber und Papier", erklärt Hillebrand-Brem. Zwei Volkshochschul-Kurse hatte Brem früher geleitet, Malen mit Gouache- und Tempera-Technik. Und aus dieser Gruppe ist die Gemeinschaft der Urban Sketchers entstanden.

Jeder findet seinen eigenen Blickwinkel beim Urban Sketching. Foto: Alina Schmidt

In einem Skizzenbuch halten sie Bilder, Momente und Bauten fest

Der Trend "Urban Sketching" wurde vor gut fünfzehn Jahren in den USA geboren, erklärt Hillebrand-Brem. Auf dem Weg von A nach B, von einer Bushaltestelle zur nächsten, dachten sich kreative Köpfe: Warum nicht die Zeit nutzen? Also Stift und Block gezückt, so entstanden Bilder von Bahnhöfen, Hotels, Plätzen, Monumenten. Und diese Skizzen stellten sie ins Netz. "Das hat eine weltweite Kunstbewegung ausgelöst." Während Romantiker ab dem 19. Jahrhundert in die Natur zogen, für Freilichtmalerei, kehren Zeichner jetzt zurück in die Stadt. Jahrestreffen der Szene finden heute in Amsterdam oder in Singapur statt, 2023 in Berlin. Und in Augsburg trifft sich jeden Monat eine kleine, freie Gruppe, an einem neuen Fleck in der Stadt. Ihr Motto: "Entdecken, was man vorher noch nicht gesehen hat."

Der versteckte Giebel, der Schatten des Mauervorsprungs, der über die Fassade wandert. Solche Details einer Stadt nimmt man sonst ja nicht wahr. "Wir achten im Alltag nicht auf Sichtachsen, auf Motive, Wiederholungen", sagt Hillebrand-Brem. Aber mit dem Stift in der Hand sieht das Auge offenbar schärfer, es lernt.

Die Urban Sketchers, bei der Betrachtung ihrer Werke. Foto: Andreas Skrzypnik

Wenn sie ihr Skizzenbuch, ihr "visuelles Tagebuch" aufschlägt, blättert sie über Stationen ihrer Expeditionen und "Sketchwalks": Ingolstadt, Memmingen, Bad Wörishofen, vom Prunkbau bis zur Tankstelle, jeder Ausschnitt aus der Wirklichkeit ein potenzielles Motiv.

Am Fuggerplatz finden die Urban Sketchers ihre Motive

Mit Klapphocker, Blatt und Stift haben sie sich an diesem knallheißen Tag in die Schatten des Fuggerplatzes geflüchtet. Zum ersten Mal mit dabei: ein Architekt, der für seinen Beruf das Zeichnen gelernt hat – der aber lange nicht mehr aus reiner Laune gezeichnet hat. "Seit 30 Jahren war das für mich kein Thema mehr", erklärt er. Doch heute hat er mit einem Füller eine blaue Skizze gefertigt, ein Panorama der Piazza. Das Bild am Ende allen zu zeigen, das fordere schon ein bisschen Mut, sagt er.

Aber die Gemeinschaft legt offenbar Wert auf Respekt. "Jedes Bild für sich ist toll", findet der Urban Sketcher Nikolaus Bernsdorff. Und überhaupt: "90 Prozent ist Übung im Zeichnen." Seit Jahren zeichnet er mit, schätzt dabei diese Mischung aus Technik und Kunst, Handwerk und Fingerübung – in der Gemeinschaft. "Ich betreibe das mit Liebe."

Skizzen zeigen die Augsburger Bauten des Elias Holl

Jeannette Rothenberger stammt aus einer Augsburger Künstlerfamilie, sie blättert im Block bis zu ihrem Werk des Tages: ein Koloss von einem Fugger, reicher Kaufmann in Rüstung und dunklem Grünspangrün. Aber mit Witz im Bild. Auf dem Sockel der Statue steht: "Hans Jackl Fugger. Der das ganze Vermögen aus dem Fenster schmiss."

Im Maximilianmuseum nebenan widmet sich eine Ausstellung dem Stadtbaumeister Elias Holl, zu seinem 450. Geburtstag. Die Kunstsammlungen und Museen Augsburg haben deshalb auch bei den Urban Sketchers angeklopft: Sie könnten sich doch Holls Erbe als Motiv vornehmen? Ein Jahr lang sind die Sketcher deshalb zwischen Holls Bauten gewandert, Zeughaus, Goldener Saal, Kahnfahrt. Das Ergebnis hängt jetzt im Café des Schaezlerpalais, in einer eigenen Ausstellung. Das Rote Tor, mal bauskizzenfein, mal farbenfroh ausufernd. Ein Moment in der Stadt, ein Stück Augsburg im Block. "Das konserviert die Zeit", sagt Hillebrand-Brem.

Info: "Elias Holl – Skizze für Skizze", Ausstellung im Café und Liebertzimmer des Schaezlerpalais, bis 5. November 2023.