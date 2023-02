Augsburg

vor 17 Min.

Die Stadt ist ihr Beruf: Cosima Götz leitet die Augsburger Stabsstelle Stadtgeschichte

Plus Wie lässt sich Augsburger Geschichte lebendig vermitteln? Dieser Aufgabe stellt sich Cosima Götz als Leiterin der neuen Stabsstelle Stadtgeschichte.

Von Veronika Lintner Artikel anhören Shape

Die Studienjahre hat sie in Paris verbracht. Auch in Marseille hat Cosima Götz gelebt, ihr Weg führte sie nach Berlin und weiter bis Sydney, an das andere Ende der Erde. Also immer weiter, von Metropole zu Metropole? Aber Stadt, das bedeutet für Cosima Götz nicht nur Lebensart und Gewimmel. Die Stadt ist, wenn man so will, ihr Beruf. Götz ist Historikerin – mit Schwerpunkt Stadtgeschichte. Ihre Doktorarbeit an der Uni Tübingen trug den Titel: „Metropolen im Wettbewerb. Stadtplanung und Stadtgesellschaften in der ersten Globalisierung.“ Dabei lag das Thema für die 37-Jährige nicht in der Wiege: „Ich bin in einem kleinen Ort im Schwarzwald aufgewachsen“, erzählt sie und lächelt. Heute sind Städte für sie Arbeitsfläche und Forschungsobjekt, und ihr neuestes Interesse gilt: Augsburg. Cosima Götz leitet die neue Stabsstelle Stadtgeschichte, die die Stadt Augsburg 2022 geschaffen hat. Welche Aufgaben liegen vor ihr?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen