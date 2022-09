Augsburg

Ein Bischof auf dem Operationstisch: Wie erhält man alte Kunstwerke?

Plus Das Diözesanmuseum St. Afra zeigt 20 Objekte in einem eigentlich nicht herzeigbaren Zustand. Es will Restaurierungsarbeit erklären, ganz öffentlich.

Von Rüdiger Heinze

Wolfgang ist ein heiliger Mann – und gleichzeitig arg ramponiert. Er wirkt als Schutzpatron für alle Hautkranke und auch für die im holzverarbeitenden Gewerbe. Aber er, der mittelalterliche Kirchenmann, kann sich in seinem geschnitzten und farbhautgefassten Zustand selbst nicht helfen. Die Jahrhunderte haben dem ehemaligen Bischof von Regensburg zugesetzt – und auch so mancher Nagekäfer.

