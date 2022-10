Ein Festkonzert mit Händels Glanz: 100 Jahre Madrigalchor bei St. Anna

100 Jahre Chormusik: Der Madrigalchor bei St. Anna singt zum Jubiläum Händels "Messiah". Ein Blick in die Geschichte und auf Glücksmomente in der Musik.

Wie die Thomaskirche in Leipzig, so hat auch die Augsburger Lutherkirche St. Anna einen eindrucksvollen Kantoren-Stammbaum. Er beginnt offiziell 1558, drei Jahre nach dem Augsburger Religionsfrieden, mit Leonhard Baier und wird im März 2023 von Johannes Eppelein als Nummer 23 neu besetzt werden. Davor findet die Verabschiedung des derzeitigen Kantors von St. Anna, Christian Barthen, statt, der ab dem 1. November in Bern tätig ist.

1922 wurde in Augsburg der Madrigalchor gegründet

Die viermonatige Vakanz bis zum März wird von einem versierten Chorleiter der katholischen Seite überbrückt, von Reinhard Kammler, Gründer und langjährigen Leiter der Augsburger Domsingknaben. Schon einmal gab es eine Zeit der Nichtbesetzung des Kantorenamtes in St. Anna. Diese allerdings dauerte von 1893 bis 1947, und in diese Zeit fällt 1922 die Gründung der übergemeindlichen "Evangelischen Madrigalvereinigung", dem heutigen Madrigalchor bei St. Anna, so genannt seit 1985, der damit in diesem Jahr 100 Jahre jung wird.

Seine übergemeindliche Ausrichtung und sein Potenzial als Konzert- wie Kirchenchor waren von Beginn an intendiert. Um die traditionsreiche Kirchenmusikpflege in Augsburg wieder voranzubringen, warb der als Gesangslehrer am Stetten-Institut wirkende Siegfried Walter-Choinanus (1887 - 1954), der seit 1919 den Kirchenchor bei St. Anna leitete, im evangelischen Gemeindeblatt vom 8. Oktober 1922 für die Gründung eines solchen "ständigen A-cappella-Chores für Aufführung älterer Madrigale und protestantischer Kirchenmusik".

Rund 80 Mitglieder zählt der Madrigalchor von St. Anna heute

Geprobt wurde ab November mittwochs zwischen einer und anderthalb Stunden, recht wenig, befindet rückblickend Barbara Jekeli, die Chormitglied und eine der Stimmsprecherinnen ist. Doch offenbar effektiv: Zur Weihnachtszeit ist die Aufführung des achtstimmigen Doppelchores "O Freude über Freude" von Johannes Eccard belegt.

Heute zählt der Madrigalchor bei St. Anna, der bald aus dem A-cappella herauswuchs, rund 80 Mitglieder im Alter zwischen 25 und 70 Jahren, dem auch die jüngste Krise in seiner Historie, die Pandemie, nichts anhaben konnte. Im Gegenteil: "Nur wenige haben das Schiff verlassen", so Jekeli: Es seien sogar einige junge und sehr gute Sängerinnen und Sänger neu dazugekommen.

Mit Händels "Messiah" verabschiedet sich Christian Barthen

Gerade deswegen aber ist das Jubiläum ein Grund zum Feiern, natürlich mit einem Jubiläumskonzert: Am kommenden Samstag, 22. Oktober, wird in St. Anna um 17 Uhr Händels Oratorium "Messiah" aufgeführt, ein Kernrepertoire-Stück des Madrigalchores. Sonntag dann findet der Festgottesdienst zur Verabschiedung Christian Barthens statt. Am selben Nachmittag feiert der Chor im Augustanasaal sein Jubiläum, ein Besuch der Veranstaltung ist möglich mit vorheriger Anmeldung. Auch eine Lauschecke wird eingerichtet, mit Aufnahmen des Chores im Laufe der Jahrzehnte, die historisch Interessantes bieten.

Allein 42 Aufnahmen fanden beim BR unter der Leitung von Friedrich Städtler statt, der den Chor von 1963 bis 1982 leitete. Sein Stil ist von den ausladenden Tempi etwa von Karajans geprägt, langsam wie eine Übe-CD, so beschreibt es Barbara Jekeli schmunzelnd: Der Musikgeschmack hat sich inzwischen deutlich gewandelt. Barthens Vorgänger Michael Nonnenmacher war mit 29 Jahren Dienstzeit am längsten im Amt, und mit Karl Wünsch ab 1947 der Kantor bei St. Anna und zugleich auch Organist der Kirche St. Anna.

Im Madrigalchor erleben Sänger die Highlights des Chorlebens

Im reichhaltigen Augsburger Chorleben nimmt der Madrigalchor eine wichtige und besondere Position ein. Sein Niveau ist hoch, ein schnelles Einstudieren, Blattlesen sind kein Problem. Das Repertoire ist groß und umfasst alle Stile bis zur Neuzeit. Obwohl "ein bunter Haufen" ist das Klima im Ensemble besonders: Die Gemeinschaft ist es vor allem, die, neben dem wunderbaren Proben- und Aufführungsort St. Anna den Chor zusammenhält.

Die meisten fühlen sich zugehörig und man kann sich aufeinander verlassen. Das sei nicht selbstverständlich, betont Jekeli. Und dann gibt es noch diese Sternstunden, wenn ein Stück gut geprobt ist, alles wie von selbst ineinandergreift, und ein Mehr passiert, etwas, das über die Musik hinaushebt: Das sind für Barbara Jekeli dann die Highlights im Chorleben. Jedes Mal hofft sie, "dass noch was passiert", und manchmal tritt es ein, das Mehr. Vielleicht auch am kommenden Samstag.