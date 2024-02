Augsburg

18:00 Uhr

Sensemble Theater: Eine junge Familie kommt auf böse Gedanken

Plus Catalina Navarro Kirner hat mit "Zimmer/ Kotze/ Bad" eine Realsatire über junge Familien geschrieben. Diese wird im Sensemble Theater uraufgeführt.

Von Richard Mayr

Eigentlich arbeitet Catalina Navarro Kirner als Schauspielerin. Dem Fernsehpublikum könnte die Gersthoferin, die in Augsburg zur Schule ging und jetzt in München lebt, zum Beispiel aus der ZDF-Serie "Frühling" bekannt sein. Dort spielt sie die Bäckerin Heidrun Niedermayer. Daneben fühlt sich Navarro Kirner aber auch fast schon magisch vom Kino angezogen. "Mein Großvater betrieb eines in Gersthofen", erzählt sie. Bis heute packt sie immer wieder das Verlangen, in diese ganz eigene Welt einzutauchen, mittlerweile in München. Sie reißt gern Karten ab, sie macht gern Popcorn, vor allem aber kommt sie mit den Menschen dort gern ins Gespräch. Irgendwo müssen die Ideen ja auch herkommen, die sie als Schauspielerin verarbeitet.

Zu kurz kam das Kino zuletzt, weil Navarro Kirner auch noch Mutter von zwei kleinen Kindern ist. Ganz schön viele Jobs. Manchmal hört Navarro Kirner dazu auch noch eine innere Stimme, die meint, sie müsse jetzt auch noch etwas schreiben. So ging ihr das bei der Realsatire "Zimmer/ Kotze/ Bad". "Das hatte ich schon lange im Kopf", erzählt sie. Als sie mit dem zweiten Kind schwanger war, wusste sie, dass sie noch genau bis zur Geburt Zeit zum Schreiben hatte. "Jetzt oder nie", dachte sie. Und das Thema des Stücks lag ihr ja nicht ganz fern.

