Eine Lösung für den strauchelnden Jazzclub ist gefunden

Plus Alle Konzerte in diesem Jahr mussten abgesagt werden, es kam zu wenig Publikum zu den Veranstaltungen. Ab Januar könnte es nun wieder weitergehen.

Entwarnung beim Jazzclub Augsburg: Nachdem der Verein alle Veranstaltungen bis auf das Gründungskonzert der Jazzkapelle Augsburg absagen musste, ist eine Lösung für die weitere Nutzung der Clubräume gefunden, wie der Vereinsvorsitzende Sascha Felber sagt. "Wir haben einen Partner im Club", sagt er. Die Kosten für die Räume des Jazzclubs könnten auf diese Weise geteilt werden.

Felber erklärt auch noch einmal, warum die Absage aller Veranstaltungen nötig geworden sei. Die Zahl der Konzertbesucher sei in diesem Jahr kontinuierlich zurückgegangen, die Abende hätten sich nicht mehr selbst getragen. Die finanziellen Puffer des Vereins hätten eine längere Durststrecke nicht mitgemacht. "Wir mussten den Verein vor der Pleite schützen", sagt Felber. Das ist gelungen. Andernfalls wäre die über Jahre gewachsene Struktur verloren gegangen.