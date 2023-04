Konzert

17.04.2023

Einfach nur schön: Claude Diallo Situation eröffnet die "Abraxas Sessions"

Plus Das Trio um den Schweizer Pianisten Claude Diallo spielt im Abraxas ein erstaunliches Konzert. All jene, die nicht dabei waren, müssen sich mit Livealbum begnügen.

Von Sebastian Kraus

Vielleicht findet sich das Abraxas hinter dem New Yorker Birdland oder dem Londoner Ronnie Scott's ja einmal in einer Reihe mit besonderen Jazzclubs, an denen herausragende Bands herausragende Livealben aufgenommen haben. Das US-amerikanische Jazzlabel "Dot Time Records" verlegt seine 2018 in Bremen gestarteten Studio-Nord-Sessions in das einstige Wehrmachtsgebäude in Augsburg, in das die GIs der US-Armee nach der Kapitulation Tonstudio, Proberäume und Theater einbauten.

Die Akustik im Augsburger Abraxas kann mit professionellen Aufnahmestudios mithalten

Labelinhaber Jo Bickhardt mochte die Geschichte, dass der Jazz durch ein altes Nazigebäude neu in der Stadt ankam und hält die historische Bühne für "eine echte Perle, die perfekt zu unseren Ansprüchen passt. Es war fast so, als hätte das Theater uns ausgewählt und nicht wir das Theater". Eine Bühne mit einer Akustik, die qualitativ einem professionellen Aufnahmestudio in nichts nachsteht, gibt es eben nicht wie Sand am Meer. Und schon nach den ersten Tönen des Trios um den weitgereisten Schweizer Pianisten Claude Diallo möchte man Bickhardt zu seiner Wahl gratulieren.

