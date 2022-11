Vom Sofa aus ins Theater: VR-Brille macht es möglich

Eine perfekte Welt, gibt es die vielleicht im Netz? In der digitalen Illusion? Dieser Frage geht ein neues Stück am Staatstheater Augsburg auf den Grund.

Unruhe macht sich breit im Foyer des Theaters. Soeben musste der Moderator das laufende Bühnenstück abbrechen, technische Probleme erklärt er, und das Premierenpublikum trommelt er deshalb wieder im Vorraum zusammen. Alles auf Anfang. Manche scheinen irritiert. Sogar verärgert? Denn zwei Zuschauer schnappen sich jetzt tatsächlich die Stühle im Foyer, packen sie mit den Händen, wirbeln sie - und schmettern sie auf den Boden. Tumult? Skandal? Nun gut, diese Szene hat sich nicht in einem leibhaftigen, greifbaren Theater zugetragen. Sondern mitten in einer Illusion. In einer digitalen Fantasiewelt.

Das Publikum dieser Premiere sitzt in der echten, wahren Welt gerade zuhause auf dem Sofa und trägt eine große VR-Brille auf der Nase. Durch die Gläser, die das Staatstheater Augsburg per Post zugeschickt hat, tauchen sie live in eine alternative Welt ein, die aus digitalen Bildern besteht. Und mit einem Controller in der Hand spielen sie selbst die Hauptrolle in diesem Stück und lenken sich als Pappfigur durch das Universum, wie Helden in einem Videospiel. Also - keine Verletzungsgefahr im digitalen Illusions-Foyer, selbst bei fliegenden Stühlen. Und trotz der Panne, und einem manchmal etwas dünnem Plot, entwickelt sich dieses "Elektrotheater"-Stück zu einem originellen Experiment, mit Spiel und Philosophie.

Das Elektrotheater am Staatstheater Augsburg spielt mit Illusionen

Das Staatstheater Augsburg wagt sich wieder an ein neues Digital-Format und schon der Titel klingt nach einer Odyssee: "Das Eine und das Andere oder: Der wahrscheinliche Ausgang einer Reise, bei der man zuhause bleibt". Jeweils zwei Personen können dieses Stück von zuhause aus gemeinsam erkunden, Seite an Seite. Zwei VR-Brillen, zwei Kopfhörer, so können sie live mitspielen. Das Eine also und das Andere, sowie das "Was wäre, wenn ...": Dieses Stück spielt mit der Illusion von Perfektion. Denn seien Sie ehrlich, wären Sie glücklich, wenn sich der Mensch neben Ihnen, auf dem Sofa, ein bisschen optimieren ließe? Dass er oder sie netter wäre? Aufmerksamer? Ordentlicher? Diese fiesen Fragen stellt eine sanfte Frauenstimme, die sich als "die Technik" vorstellt und über die Kopfhörer in die Gehörgänge säuselt. Denn die harte, wahre Realität biete doch nichts als "Probleme, Probleme, Probleme". Also Knickknack, faltet und schneidet sie vor dem Auge des Publikums eine ideale Welt aus Pappe.

Szene eins: Das Publikum landet in einem Heidi-Bergidyll, in Bilderbuchschönheit türmen sich grüne Wipfel wie Laubsägearbeiten über grünen Wiesen, eine Videospiel-Szenerie, an der die Teletubbies Freude hätte. Das sind die steirischen Weinberge, scherzt der Moderator des Stücks. Er selbst tritt zuerst in Gestalt eines weißes Gespensts auf - ein grinsendes Dreieck? Ein Eisberg? Hinter dieser Fassade wird allerdings ein grünes Wesen in Menschengestalt sichtbar. Es ist der Schauspieler Moritz Ostanek von der Theater-Gruppe "Planetenparty Prinzip" aus Graz, die dieses Stück entworfen und gestaltet hat. Er spielt hier live mit dem Echtzeit-Publikum. "Lasst uns einen Kreis bilden", sagt er, in der Laune eines Après-Ski-Animateurs. "Das funktioniert wie in der Wirklichkeit."

Pappfiguren begegnen sich im Elektrotheater

Alle staunen und betrachten sich. Da stehen die Zuschauer, die sich selbst zu anonymen Spielfiguren aus Pappe verwandelt haben. Jeder Menschen aus Karton von Kopf bis Fuß, ohne Stimme ohne Gesichtszüge, einer wie die andere. "Was macht uns denn aus?", fragt der Animateur - und mit "uns" meint er wohl den Menschen an sich. Und da liefert das Stück schöne Antworten. Was immer bleibt: die Neugier. Alle Zuschauer wandern als Pappmännchen durch den Raum, pflücken die Blumen, beäugen das Pappschwein in der Ecke der Wiese, blicken hoch zur Sonne und den Papiervögeln. Und was auch ein Pappmensch nicht verliert: Kommunikation. Auf der Wiese finden sich zwei, die sich jetzt die Hände schütteln. Sitzen sie auch im echten Leben beieinander? Flüstern sie sich gerade auf der Couch zu: "Bist du's?" Aber plötzlich reichen sich da drei, vier, fünf Pappfiguren die Hände, immer mehr. Es menschelt.

Der Moderator führt dann in die nächste Szene, eine rote Tanzfläche macht sich breit unter einer funkelnden Discokugel. Aber da stehen schon weitere Pappkameraden. Hinter ihnen stecken aber sicher keine echten Menschen - oder doch? Haben die ebenfalls ihre Tickets bezahlt? Was macht uns denn erkennbar zum echten Menschen? Wie weit spielen wir mit, als digitale Spielfiguren?

Elektrotheater-Premiere am Staatstheater Augsburg

Denn dann kracht das System für einige Minuten zusammen und alle landen wieder im digitalen Theaterfoyer. Eine Panne. Es sind dann immerhin noch viele, die nach einer Pause diesen Weg ein zweites Mal mit dem Moderator gehen, bis zur dritten Szene: eine Kahnfahrt. Denn hier sitzen jetzt alle im selben Boot, nun in einem digitalen Schiff. Und tatsächlich funktioniert das Prinzip, alle packen an den Holzrudern mit an und gleiten auf dieser Galeere durch die schwarze Nacht eines Universums. Wohin das führt?

Eine Schlusspointe wird für die Turbulenzen, die kurzzeitige Havarie der Technik, entschädigen. Denn das Stück entwickelt seinen Spaß und eine Botschaft, und selbst die digitalste Reise endet doch wieder mit einer echten, leibhaftigen Begegnung - so viel sei verraten. Technisch ist das Stück für viele eine Herausforderung. Mehr als Theater oder Videospiel ist dieses Stück Performancekunst. Es kommt der Frage nahe, was denn passiert, wenn wir uns als digitale Einheits-Pappmenschen begegnen, in einer perfekt geschnittenen, gefalteten Welt.

