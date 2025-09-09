Kunstsammlungen bekommen sieben Bilder geschenkt

Das Kathanhaus in der Kapuzinergasse ist ein Augsburger Schmuckstück. Vermittelt es doch mit seiner Fassadenmalerei einen Eindruck von der im 18. Jahrhundert in der Stadt weitverbreiteten Malerei an den Schauseiten der Häuser. Sehr wahrscheinlich, dass hier im Haus in der Kapuzinergasse einst auch sieben Bilder hingen, die teils Mitglieder der Familie Kathan zeigen, teils selbst von einem Mitglied der Familie geschaffen wurden. Diese Bilder sind nun, nachdem sie lange Zeit in München beheimatet waren, infolge einer Schenkung zurück nach Augsburg gekehrt.

In der Neuen Galerie im Höhmannhaus bei der offiziellen Übergabe an die städtischen Kunstsammlungen und Museen erläuterte Doris Bulach, Tochter des verstorbenen bisherigen Besitzers der Bilder, Anton Richard Kathan, was es mit diesen Objekten auf sich hat und wie sie mit der Familiengeschichte der Kathans verwoben sind. Eine Geschichte, die einen beispielhaften Blick eröffnet auf den Aufstieg und die Entwicklung einer bürgerlichen Familie im Augsburg des ausgehenden 18. und des 19. Jahrhunderts.

Stolze Stadtbürger lassen sich porträtieren

Die Kathans, seit dem 17. Jahrhundert in Vorarlberg verbürgt, verzweigten sich im 18. Jahrhundert ans nördliche Bodenseeufer. Von hier zog ein weiterer Spross im Jahr 1783 mit seiner Frau nach Augsburg. Möglich, dass zwei in Pastell ausgeführte Porträts der jetzt erfolgten Schenkung ebendiese ersten in Augsburg sesshaften Kathans „als stolze Stadtbürger“ (Doris Bulach) zeigen – was aber, erklärt die ausgebildete Historikerin, nicht zweifelsfrei zu belegen ist.

Führten die beiden Söhne dieser ersten Augsburger Kathans zunächst den väterlichen Schreiner- und Tischlerberuf fort, so verlegten sie sich später auf den Handel mit Bändern und Stoffen in getrennten Geschäften in der Maximilianstraße. Erfolgreich war dabei vor allem Johann Nepomuk Kathan, der sich mit einer Frau verheiratete, deren Familie über ausgezeichnete Geschäftsbeziehungen zum Hof des Fürstbischofs Clemens Wenzeslaus verfügte. Geradezu obligatorisch, dass sich das Paar porträtieren ließ in Einzelbildnissen, die sich heute noch im Familienbesitz befinden.

Peter Kathan erwarb 1847 das Haus in der Kapuzinergasse

Von den Kindern des Johann Nepomuk und seiner Frau Katharina war es dann der von vornherein kaufmännisch ausgebildete Sohn Peter, der 1847 jenes Haus in der Kapuzinergasse erwarb, das bis heute als Kathanhaus den Namen der Familie präsent hält. Zum Grundstück gehörte ein Fabrikgelände, auf welchem Peter erfolgreich Buntpapiere herstellen ließ.

Während einer von Peter Kathans Brüdern mit in die Produktion gefärbter Papiere einstieg, schlug ein weiterer einen völlig anderen Weg ein. Karl Kathan (1825-1882) wurde Maler. Er zog nach Portugal, arbeitete am dortigen Königshof, kehrte jedoch später wieder nach Augsburg zurück. Zwei großformatige Genrebilder, die wohl bedeutendsten Arbeiten der jetzigen Schenkung, stammen von ihm: eine Tanzszene in einer Dorfschenke sowie die Schmückung einer schwäbischen Braut. Ein drittes Gemälde, nun auch wieder in Augsburg, könnte ebenfalls von der Hand Karl Kathans stammen. Es ist die Kopie eines Gemäldes des französischen Malers Ernest Hébert mit dem Titel „Malaria“, darstellend eine in einem Kahn versammelte Personengruppe in sumpfiger Landschaft.

Willkommene Ergänzung für die Kunstsammlungen

Von Karl Kathan gibt es bereits Bilder in den Kunstsammlungen der Stadt Augsburg. Zu ihnen kommen nun die sieben Bilder der Schenkung aus Familienbesitz, neben den bereits erwähnten noch zwei weitere Porträts, die bislang nicht zweifelsfrei zu identifizierende Männer zeigen, wahrscheinlich Mitglieder der Familie Kathan. Für den Direktor der Kunstsammlungen, Christof Trepesch, sind vor allem die beiden Genrebilder von Karl Kathan willkommene Ergänzungen für die 19-Jahrhundert-Abteilung der Augsburger Sammlungen. Denn in etwa zwei Jahren, sagt Trepesch, soll es eine Ausstellung geben, die sich eben dem städtischen Bestand zum 19. Jahrhundert widmet.