Augsburg

vor 33 Min.

Es menschelt mit Bertolt Brecht im Parktheater Göggingen

Plus Kurzweilig, lebendig, menschlich: Zum 125. Jubiläum gelingt Günter Berg eine besondere Hommage an Bertolt Brecht im Parktheater Göggingen.

Von Dominik Durner

Was haben die Stadt Augsburg, Schiffschaukeln und Boxkämpfe gemeinsam? Sie alle waren Bestandteile im Wirken Bertolt Brechts, teils als Motiv, teils als Motivation. In etwas mehr als zwei Stunden gewann man zumindest am Mittwochabend im Parktheater im Kurhaus Göggingen diesen Eindruck, wo Literaturagent Günter Berg im Auftrag der vier Augsburger Rotary Clubs eine Hommage an Bertolt Brecht präsentierte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

