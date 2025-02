Fensterln für Brecht: Ständchen zum 127. Geburtstag

Geburtstage sollte man feiern wie sie fallen - selbst wenn sie so „krumm“ sind wie der 127. von Bert Brecht in diesem Jahr. Deshalb gab es nun am 10. Februar, jenem Tag, als Eugen Berthold Friedrich Brecht im Jahr 1898 im ersten Stock des Hauses Auf dem Rain 7 zur Welt kam, just vor diesem Haus ein Geburtstagsständchen und -stündchen für den Dichter. „Fensterln für Brecht“ sozusagen, mit Texten und Liedern des Augsburgers, der heute in der ganzen Welt als Bertolt Brecht ein Begriff ist.

Birgit Müller-Bardorff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ständchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bert Brecht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis