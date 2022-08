Augsburg

vor 41 Min.

Herr über Hunderte Pfeifen: Christian Barthen beschließt das Orgel-Festival

Plus Das Internationale Augsburger Orgel-Festival geht fulminant zu Ende. Durch drei Jahrhunderte führt Christian Barthens Solokonzert an der Steinmeyer-Orgel.

Von Stephanie Knauer

Es ist ein seltenes Vergnügen, einem Organisten über die Schulter schauen zu können. Dabei sind die Spieltische oft spektakulär und erinnern eher an ein Cockpit als an ein Musikinstrument – wie bei der Steinmeyer-Orgel im Kongress am Park. Zum Abschluss des 2. Internationalen Augsburger Orgel-Festivals und zugleich zur Eröffnung der 68. internationalen Orgeltagung der GDO (Gesellschaft der Orgelfreunde) fand dort ein grandioses Orgelkonzert statt, das zu einem atemberaubenden Spiel auch ein besonderes Proszenium zeigte, ein auf der Bühne isoliert postierter, viermanualiger Spieltisch vor gewaltigem Orgelprospekt. Solist war Christian Barthen, Kirchenmusikdirektor von St. Anna und gefeierter Konzertorganist. Auch an diesem Sonntagabend wurde er frenetisch bejubelt, diesmal von Fachpublikum, und das zu Recht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen