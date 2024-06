Hommage an eine große Kunstpädagogin

"Kopieren heißt Kapieren" war ein Wahlspruch von Hilla Sandtner. Ihr ist eine neue Ausstellung in der Zentralbibliothek der Uni Augsburg gewidmet worden – von Studierenden.

Schick ist dieses Kostüm – der elegante Schnitt nach Coco Chanel, das silbern schimmernde Material. Die Augsburger Kunstpädagogik-Studentin Monika Kriener hat es geschaffen, gehäkelt aus zwei Millimeter dünnen Silberbändchen, die sie aus hundert Tetra Paks kreisförmig ausgeschnitten hatte. Das Kostüm erinnert ein bisschen an ein Kettenhemd, es spielt bewusst mit den Gegensätzen edel und minderwertig. Monika Kriener weist darauf hin, dass so ein Coco-Chanel-Kostüm so viel kosten dürfte, wie 80 Prozent der Weltbevölkerung im Jahr gerade zum Leben haben. Es ist ein Kunstobjekt, das provoziert, das zum Hinschauen zwingt – zu sehen ist es in der Ausstellung „Aufgemischt“, die bis 21. Juli in der Zentralbibliothek der Universität Augsburg gezeigt wird. Dafür hat die Kuratorin Judith Kukla – auch sie ist Studierende – ganz bewusst, wie es der Ausstellungstitel „Aufgemischt“ anklingen lässt, künstlerische Arbeiten und Sammlungsstücke von Hilda Sandtner (1919 -2006) mit Arbeiten von Studierenden gemischt. Die Projektleitung hatte Dr. Christiana Schmidt-Maiwald vom Lehrstuhl für Kunstpädagogik an der Uni Augsburg.

Eine Freude ist es, zu sehen, wie sich die Kunstpädagoginnen von Hilda Sandtner haben inspirieren lassen: Da ist etwa eine Installation von Lilli Samajadar, die mit Fotografien, Licht und Farbe spielt. Fotografiert hat sie aus den verschiedenen Blickwinkel die von Hilda Sandtner 1956 geschaffenen bunten Glasfenster in der Kapelle der ehemaligen Pädagogischen Hochschule an der Schillstraße (sie sollte zunächst mit dem Gesamtkomplex abgerissen werden, steht jetzt aber unter Denkmalschutz). Lilli Samajadar hat die Glasfenster auf Folie gebannt, die – wenn man sie auf Projektoren legt – auf einer kreisrunden, mit weißem Textil bezogenen, von der Decke hängenden Scheibe zum bunten Textilbild werden. Eine Hommage an Hilda Sandtner als Sammlerin historischer Spitzen bilden die Objekte von Judith Kukla. Unter dem Titel „Spitzenwahn“ hat sie aus schwarzen Spitzen zauberhafte Scherenschnittbilder geschaffen.

Hilda Sandtner hat die Studierenden inspiriert

Die künstlerischen Arbeiten der Studierenden sind eingebettet in Lebensbeschreibungen und Ausstellungsstücke von und über Hilda Sandtner, zur Verfügung gestellt vom „Textilmuseum Mindelheim“ und dem „Gempfinger Pfarrhof“. So sind einige Spulen mit historischen Spitzen samt den dazugehörigen Karteikarten zu sehen, die Auskunft über die Herkunft der Spitzen geben. Hilda Sandtners großformatige Glasfenster-Entwürfe, etwa für die Aussegnungshalle auf dem Hermannfriedhof, sind aus der Nähe zu bestaunen. Ein von Sandtner als Triptychon gestalteter Wandbehang, mit Stick- und Wollgarn auf Sackleinen gestickt, zeigt Marktszenen; es finden sich aufgeschlagene Skizzenbücher, mit verschiedenen Motiven, Techniken und Materialien geschaffen, und auch Fotos, die die Künstlerin etwa in ihrem Garten in Mindelheim zeigen.

Infotafeln zeugen von dem, was die Studierenden noch heute an Hilda Sandtner inspiriert: die Vielseitigkeit ihres Schaffens, ihr auf Nachhaltigkeit hin ausgerichteter Lehransatz, ihre Leidenschaft als Pädagogin und ihr zentrales Element der Lehre, das sie beschrieb mit: „Kopieren heißt Kapieren“. Herausgestellt haben die Studierenden, dass Hilda Sandtner es geschafft hat, sich „allein durch Beharrlichkeit und Willensstärke in einer von Männern dominierten Kunstwelt ihren Weg zu bahnen“. Und auch, dass sie als Pädagogin nicht hierarchisch dachte, sondern sich mit ihren Studierenden auf Augenhöhe bewegte und sie ermutigte, auch in der Überzeugung, dass Erziehung zur Kunst Erziehung zum Frieden ist.

Info: Die Ausstellung läuft bis 21. Juli 24 zu den Öffnungszeiten der Zentralbibliothek der Universität Augsburg.