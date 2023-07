"House of New Realities": Ein Haus, tausend Botschaften

Wie ist die Realität und wie soll sie sein? Diese Frage stellten sich 55 Künstlerinnen und Künstler. Ein Besuch im Pop-up-Museum.

Man kann hier das Zeitgefühl verlieren, auch die Orientierung. Wer durch das Pop-up-Museum "House of New Realities" läuft, fühlt sich wie in einer Achterbahn. Die 40 Räume dort bieten den Zugang in eine andere Welt, die Flut an künstlerischer Arbeit überwältigt erst einmal.

Bäckergasse 4 also im Hinterhof, der den Charme von armer Industriestadt ausstrahlt. Wer dort die Räume betritt, entdeckt mit jedem Schritt neue Kunstwerke, Skulpturen, Bilder und Botschaften. Das "House of New Realities" ist Museum und Spielwiese zugleich – und bietet Kunst zum Anfassen.

Organisiert wurde es vom Theaterensemble "Bluespot Productions" und gestaltet wurde es von 55 Künstlerinnen und Künstlern. Das Projekt ist Teil des Kulturprogramms des Augsburger Friedensfestes. Deshalb geht es auch um "Zukunftsvisionen" und "neue Wege des Miteinanders". Lisa Bühler, Mirijam Artmann und Leonie Pichler stecken hinter der Idee. Bühler erklärt, wie es zur Entstehung des "House of New Realities" kam: Alle Interessierten sollten sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen und ihre Gedanken und Visionen irgendwie sichtbar machen. Die Ideen wurden dann thematisch sortiert und es wurden acht WGs (Wohngemeinschaften) gebildet. Glücklicherweise stellten die Inhaber der leerstehenden Immobilie die 600 Quadratmeter mit einem Freifahrtschein zur Verfügung, wodurch alles erlaubt wurde. Einen Monat lang wurde gemalt, gewerkelt und geschrieben. Das Ergebnis war ein vor Kreativität strotzendes Haus voller "neuer Realitäten". "Ich kenne die Ausstellung selbst erst seit der Eröffnung", schmunzelt Produktionsleiterin Bühler.

"Haus der Neuen Realitäten": Vielfältige Kunstwerke auf 600 Quadratmetern

Für die Ausstellung kamen zum Wochenende bereits zahlreiche Gäste. Vergangenen Samstag habe es sogar einen Einlassstop gegeben, berichtet Kulturmanagerin Bühler. "Ich bin überwältigt", sagt Besucherin Birgit, "was die Künstlerinnen und Künstler sich alles einfallen lassen haben – es ist so vielseitig." Die acht WGs beziehungsweise 40 Zimmer bieten einen bunten Mix an Themen an. Beginnend im Erdgeschoss von Haus 1 geht es überraschenderweise zunächst einmal um Kommunalpolitik. Man sieht ein Kanu und viele weiße Helme – 147, um genau zu sein. Unter dem Namen "Wahnfahrt" spielen Kurt und Mario Passow auf das Ende der Augsburger Kahnfahrt an. Die Zahl soll das 147-jährige Bestehen symbolisieren und der vorgefundene Rohboden soll eine Trockenlegung darstellen, die wegen des Stopps der Bauaufsicht drohe. Geht man in Haus 1 über das Treppenhaus ins Obergeschoss, sieht man Karten und Kunstwerke, die sich um Leerstände und teure Mieten drehen. Jeder Winkel wurde gestaltet, selbst die Toiletten, Treppen und Decken. In einem Beichtstuhl kann gebeichtet werden, wie viel man verdient, oder welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt. Eine "Krieg fressende Pflanze" schluckt alle Hassbotschaften, die man aufschreibt.

Bei der Ausstellung "House of New Realities" wurde in einem Raum auch die Kahnfahrt thematisiert. Foto: Peter Fastl

er Besuch im "House of New Realities" ist also nicht nur Anschauen und Staunen. Er ist interaktiv. Botschaften lesen, einen Staubsauger malen, eine Friedensbotschaft hinterlassen oder in einem "Deep Reality Video" hypnotisiert werden. In der "Feministischen WG" im ersten Obergeschoss von Haus 1 muss man Barbie-Puppen ausweichen und wird dazu inspiriert, seine Wut zu zeigen. Tanja und Verena vom "Feministischen Kulturkollektiv Mehrfrau e. V." V." haben hier mitgewirkt. "Als Frau wird einem erzählt, dass man nicht wütend sein darf. Man hat nicht hysterisch zu sein", erzählen die Aktivistinnen. "Wir möchten aber der Wut eine Plattform geben und dazu motivieren, seine Wut zu zeigen und sie konstruktiv zu nutzen". Im Zimmer "Augsburger Totentanz" wird man dazu eingeladen, dem Tod die Hand zu reichen. Dafür wurde ein bewegliches Skelett an die Decke gehängt. Malene Lippok setzt sich hier mit der "Endlichkeitswerkstatt" gegen die "Tabuisierung von Sterben, Tod und Trauer" ein.

Im "House of New Realities" sind aber auch weniger ernste Kunstwerke zu finden. Das gefällt Besucherin Brigitte Winkelmann aus Rosenheim besonders gut: "Ich habe großen Spaß an sinnfreien Dingen und finde alternative Kunsträume sehr spannend". Dazu könnte beispielsweise der "Staubi 3000" im Erdgeschoss zählen. Das ist ein riesiger, begehbarer Staubsauger, den Marcel Peters kreiert hat. Aber selbst der "Staubi 3000" hat eine ernstgemeinte Geschichte. Der freischaffende Künstler sammelt seit sechs Jahren Staubsauger-Zeichnungen und hat über 350 Stück davon. "Jeder hat eine Verbindung zu Staubsaugern", sagt Peters, "sie eignen sich perfekt als Zeichenobjekt."

Die Kunstausstellung ist bis 6. August jeden Samstag und Sonntag von 16 bis 20 Uhr geöffnet, am 8. August von 13 bis 20 Uhr. Mit dem Eintritt von 10 Euro sind auch Getränke und wahlweise Postkarten und ähnliches enthalten.