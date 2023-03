Augsburg

18:00 Uhr

Hundeflüsterer Martin Rütter bringt die Schwabenhalle zum Lachen

Gewagtes Bühnenbild, solides Programm: Martin Rütter regt mit seiner "Der will nur spielen"-Tour auch in der Schwabenhalle zum Lachen und Nachdenken an.

Plus In der ersten seiner beiden Augsburg-Shows klatschen 3500 Menschen in der Schwabenhalle für Comedian Martin Rütter. Der zeigt auch sein Gespür abseits der Comedy.

25 Jahre ist Martin Rütter nun schon auf deutschen Bühnen zu sehen, fast sein halbes Leben. Und immer noch strömen die Massen in die Hallen, wie am Mittwoch, als die Augsburger Schwabenhalle beinahe ausverkauft war. Bei seinem Programm "Der will nur spielen" erschließt sich nur nicht ganz, wer denn überhaupt derjenige ist, der nur spielen will.

