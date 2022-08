Augsburg

vor 39 Min.

Improtheater-Festival: Von der ungläubigen Nonne zur Toten in der Badewanne

Plus Bei der Impro-Gala im Martini Park in Augsburg folgt eine absurde Szene der nächsten. Mit viel Fantasie reagieren die Schauspielenden auf Einwürfe aus dem Publikum.

Von Felicitas Lachmayr

Was passiert, wenn ein Sauberkeitsfanatiker und eine Delfinliebhaberin eine neue Mitbewohnerin suchen? Klar. Sie holen sich eine Klebstoffschnüfflerin ins Haus. Denn die steht ihnen in Sachen Verrücktheit in nichts nach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen