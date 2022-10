Jüdische Stimmen aus der Ukraine: Ausstellung in der Synagoge Kriegshaber

Das Jüdische Museum Augsburg Schwaben hat Stimmen gesammelt, die vom jüdischen Leben in der Ukraine erzählen. Daran waren zwei Forscher aus der Ukraine beteiligt.

Gruppenbild mit Pferd: Auf einem alten Schwarz-Weiß-Foto versammeln sich Männer mit Bart und Hut um eine Kutsche, bei ihnen eine Frau im feinen Kleid. Sie lächeln, und einer fasst sich zum Gruß an die Hutkrempe. "Eine jüdische Familie vor ihrem Haus in Boryslav", lautet der Titel zum Bild. Und so kann man sich das Leben wohl vorstellen, so wie es in den "Schtetl" war, den jüdischen Siedlungen der Ukraine. Bis die Industrialisierung das Leben auf den Kopf stellte. Und bis der Zweite Weltkrieg über das Land brach, mit der Gewalt der deutschen Nazitruppen. Auch in der Zeit danach, in der Sowjetunion, fand jüdische Kultur in der Ukraine lange nicht den Raum, sich frei zu entfalten. Aus zwei Blickwinkeln erzählt das Jüdische Museum Augsburg nun in einer Ausstellung diese Geschichte: jüdisches Leben in der Ukraine. Und das Leben der ukrainischen Juden und Jüdinnen in Augsburg.

Zeitzeugen erzählen aus der jüdisch-ukrainischen Geschichte

Fünf Säulen stehen im Saal der Ehemaligen Synagoge von Kriegshaber. Die Stelen zeigen Bilder von einst bis jetzt – und lassen Stimmen sprechen. Zeitzeugen erzählen in Filminterviews vom jüdisch-ukrainischen Leben, bis in die Gegenwart. Bis zum russischen Angriff auf das Land.

Die Idee für das Augsburger Projekt kam mit dem Krieg. Das Jüdische Museum habe Historikern aus der Ukraine Schutz bieten wollen und eine Chance, in Frieden zu arbeiten: "Wir haben gründlich überlegt, wer für das Projekt infrage käme", erzählt Museumsdirektorin Carmen Reichert. So landete die Ausschreibung für das Projekt "Voices" auch im "Memorial Museum of Totalitarian Regimes" in L'viv. Dort forschten gerade auch zwei junge Historiker, befragten Überlebende der Schoah.

So war jüdisches Leben in den Schtetl der Ukraine

Daria Reznyk erzählt nun in Kriegshaber, sie habe keine Sekunde gezögert, die Chance in Augsburg zu nutzen: "Mir liegt das Thema sehr, sehr nahe." Schon im März kam sie in Schwaben an, im Juni folgte ihr Andrij Shestaliuk. Und ihr Kollege erklärt jetzt die digitale Landkarte, mit der die Ausstellung beginnt: die Ukraine, ein Land, dessen Grenzen immer wieder verletzt, gebrochen, neu gesetzt wurden. Die Karte zeigt, wie jüdisches Leben in diesem Gebiet erst wuchs, dann niedergeschlagen wurde, sich nur langsam erholte.

Diese Statistik zeigt: Bis heute gibt es Städte, in denen jüdisches Leben eine starke Rolle spielt, zum Beispiel in Charkiw und Odessa. Und die Spuren dieser Kultur reichen bis nach Augsburg: "Gut 50 Prozent der Mitglieder der israelitischen Kultusgemeinde Augsburg Schwaben haben ukrainische Wurzeln", erklärt Reichert. Auch die Ukrainer und Ukrainerinnen auf der Flucht, die jetzt hier ankommen, tragen ihre eigene Lebensgeschichte mit sich. Viele Gemeindemitglieder hätten Verwandte, die Schutz suchten, nach Augsburg geholt. "Wir spüren das alles auch in unserem Haus."

Jiddisch wurde in der Ukraine zur Nationalsprache

Die Stimmen der Ausstellung beginnen nun mit den 1920ern. Aaron Weis kam 1926 zur Welt, wuchs in Boryslaw auf, als ältestes von drei Geschwistern. Was prägte das Leben in den Schtetl? "Handwerk und Handel, aber nicht nur das", sagt er mit wachen Augen im Video. Bei seinem Heimatort fanden sie bald Öl, die Industrie erfand neue Berufe, Fabrikschornsteine rauchten. Das habe das Leben in den kleinen jüdischen Häusern geändert. "Wir waren nicht reich", sagt Weiss, "aber wir waren zufrieden."

Jiddisch, Ukrainisch, Russisch, Polnisch, Hebräisch, ein vielstimmiger Chor an Traditionen und Kulturen klang in der Ukraine an. Vielfalt wollte das Sowjetregime, das ab 1922 herrschte, aber unterdrücken. Religion verbannte der Sozialismus aus dem öffentlichen Leben, jüdische Kultur flüchtete ins Private und wurde so zur geheimen Frage der Nationalität. Bis zum Grauen der NS-Zeit. Elend in den Gettos, Völkermord, Flucht bald fast unmöglich: 2,7 Millionen Juden und Jüdinnen lebten in der Ukraine vor der Schoah, nur 1,6 Millionen würden sie überleben.

Eine Ausstellung in der Ehemaligen Synagoge zeigt Kriegsszenen

Und heute? Es herrscht wieder Krieg in der Ukraine, seit dem 24. Februar. Shestaliuk und Reznyk haben deshalb nicht nur ältere Video-Interviews gesichtet und sortiert, sondern neue Stimmen gesammelt. "Es war schwierig, Menschen für Gespräche zu finden, viele hatten nicht die Ruhe, an Interviews zu denken", erklärt Reznyk. Zeit vergeuden, während man sich selbst und seinen Mitmenschen dringend helfen muss? Nein. Andere seien aber sehr glücklich gewesen, über all das sprechen zu können.

Ein Foto zeigt die U-Bahn von Charkiw – umfunktioniert zum Luftschutzbunker. Menschen kauern auf Schlafsäcken, Jacken, Campingstühlen. Yevhen Kotliar aus Charkiw, Professor an der Hochschule für Kunst und Design, hat das miterlebt: "Es war das erste Mal, dass ich mit dem Krieg konfrontiert wurde." Ein anderes Bild der Ausstellung zeigt Kotliar noch im Jahr 1995, gut gelaunt in der Synagoge von Charkiw – da hatten viele jüdische Gemeinden neuen Mut geschöpft, nachdem die Ukraine 1991 wieder unabhängig wurde.

Sofia Taubina gibt Einblicke in das jüdisch-ukrainische Leben in Augsburg

Dieses Prinzip, Geschichte festzuhalten, nennt sich "Oral history", also "mündliche Geschichte", erklärt Reznyk. "Es fühlt sich für mich wie eine Verantwortung an, dieses Wissen der Menschen zu teilen", sagt Shestaliuk. Zum Beispiel die Geschichte der Sofia Taubina, die sich im jüdischen Gemeindeleben in Augsburg engagiert. In den 90er Jahren kam sie, Jahrgang 1947, eine Krankenschwester aus Kherson, nach Augsburg. Ihre Großeltern hätten ihr noch erzählt, dass ihre Familie bayerische Wurzeln habe, erinnert sich die Frau. Und es klingt, als hätte sie hier Frieden gefunden. Den Glauben der Gemeinde, die Synagoge, das alles gefalle ihr sehr. Und dann habe sie, Frau Taubina, sogar eine Taubenstraße in Augsburg entdeckt: "Ich mag diese Stadt."

"Voices" ist eine kleine Ausstellung, die auf Bilder und Stimmen vertraut, die ein Mosaik ergeben. Eine Gruppe von Freiwilligen steht auf einem Foto auf einer Wiese, vor einem Gedenkstein, den sie bewahren und sichern wollen. Den Gedenkort Babyn Yar bei Kiew, an dem Nationalsozialisten 35.000 ukrainische Juden ermordet hatten, haben russische Bomben schon getroffen. Reznyk erzählt, welche Hoffnung sie mit ihrer Arbeit verbindet: dass die Erinnerung bleibt, an wirklich alle Kapitel jüdischer Geschichte. An die grausamen, aber auch an die schönen, kostbaren.

Info: "Voices" ist bis zum 26. Februar in der Ehemaligen Synagoge Kriegshaber zu erleben. Alle Infos unter www.jmaugsburg.de. Mit der Ausstellung will das Museum auch Spenden sammeln für die Ukraine-Hilfe des Zentrums Gedankendach.