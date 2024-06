Augsburg

"Kitsch am Kö": Herzen schmelzen im Minutentakt

Plus Einfach wunderbar: Roman Singh und sein Ensemble präsentieren all den Schmalz, den die Popkultur bereithält - rührige Balladen, fiese Ohrwürmer und einen gehauchten Geburtstagsgruß.

Von Sebastian Kraus

Kitsch ist in der Kunstkritik traditionell ein negatives Attribut. In Augsburg jedoch rettete die Indieband Das Kitsch dem Begriff den guten Ruf, den Sänger und Tänzer Roman Singh mit seiner Show „Kitsch am Kö“ nun manifestiert. Auch wenn sie in einem Fitnessstudio stattfindet, versprühen Publikum und Atmosphäre eher den Charme einer Vernissage, bei der eine Kunstperformance den Kitsch aus der feuilletonistischen Schmuddelecke befreit und ihm den Glanz verleiht, den er verdient.

Das Kitsch präsentieren Nummern mit Herz und Schmelz

Es wartet eine Butterfahrt mit den Augsburger Trambahnlinien, bei der an jeder Haltestelle eine paillettenbestickte, herzkammererweiternde Nummer wartet. Am Theodor-Heuss-Platz gibt Dramaturgin Iris Schmidt als exaltierte Marilyn Monroe dem verblichenen Altbundespräsidenten ihren gehauchten Geburtstagsgruß, am Neuen Ostfriedhof ertönt „Candle in the Wind“ und an der Universität diskutiert ein überdrehtes literarisches Quintett Augsburger Literatur. Roman Singh und sein Ensemble streifen durch den Selbstbedienungsladen der Popkultur und legen alles in den Wagen, dem der Kitsch schon innewohnt oder das heftig verkitscht werden kann.

