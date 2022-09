Augsburg

vor 17 Min.

"Klassik for Future": Eine Konzertreihe der neuen Generation

Der Pianist und Komponist Yojo Christen hat mit "Klassik for Future" eine neue Konzertreihe ins Leben gerufen. Damit will er im Rahmen der Kunst auf Umwelt- und Tierschutz aufmerksam machen.

Plus Ein Klassikabend verläuft oft ohne Überraschungen. Yojo Christen passt das nicht. Die Musik soll bei ihm auch ein Anlass sein, um über den Umweltschutz zu sprechen.

Von Viktoria Gerg

Weißes T-Shirt, graue Chinohose und weiße Sneaker. Die dunklen Haare sind akkurat geschnitten, der Bart kurz gestutzt. Yojo Christen würde man auf den ersten Blick nicht in die Klassische-Musik-Schublade stecken. Wer an Klassik denkt, dem kommen häufig eher ältere Menschen in den Sinn. Das Stereotyp ist intellektuell, verschroben und für viele auch etwas langweilig. Der Pianist und Komponist weiß um dieses Klischee und möchte das ändern. Der 26-Jährige will eine neue Konzertreihe etablieren und sein Genre jünger und moderner präsentieren. "Klassik for Future" soll zudem mehr sein als ein gewöhnlicher Konzertabend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

