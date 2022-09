Klassische Musik vor Industriekulisse: Künstler spielen im Augsburger Gaswerk

Plus Klaviermusik im Apparatehaus, Streichquartett im Kühlergebäude: Beim "Kulturtag" dient die Industriearchitektur des Augsburger Gaswerks als faszinierender Klangraum.

„Kulturtag“ hieß etwas nüchtern der Versuch, im neuen Kreativquartier im Gaswerk nach Modular Festival und „Sommer am Kiez“ auch klassischer Musik eine Bühne in den denkmalgeschützten Gebäuden zu bieten. Dabei hätte es sprühendere und Neugier weckende Titel gegeben für ein Programm, das Entdeckerlust sowohl bei den Musikern klassischer Instrumente als auch bei den Zuhörern voraussetzt.