Klexs Theater im Abraxas: Göttinnen im Wunderland der poetischen Bilder

Plus Das Klexs Theater mit einem Abend voller zauberhafter Szenen und dringender Appelle im Abraxas.

Die Frische des Anfangs, dem ein Zauber innewohnt, verkörperte bei den alten Griechen die Göttin Hebe. Und so eröffnet sie auch bei der Performance des Klexs Theaters den „Wunderland“-Abend: „Ich bitte Euch um einen Moment des Anfangs, der niemals von Hass gesät ist“ – gefolgt vom Moment der Neugier, der Toleranz und, natürlich, des Friedens.