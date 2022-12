Augsburg

Kreativ sein ohne Kater: Sänger Stefan Krause genießt sein Leben ohne Alkohol

Plus Nach einer Panikattacke fasst der Frontmann von John Garner den Entschluss, mit dem Trinken aufzuhören. Es folgen Therapie, wiederentdeckte Gefühle und neue Ideen.

Von Ida König

17 Uhr, Ankunft im Club – und dann erst einmal aufbauen, ein Begrüßungsbier trinken, Soundcheck, noch ein Bier, vielleicht auch zwei, zum locker werden und in Stimmung kommen. Anschließend ab auf die Bühne, selbstverständlich mit einem weiteren Bier. Es folgen After-Show-Party, Abbau und Heimfahrt, weitere Kaltgetränke inklusive. So oder so ähnlich sahen viele Abende im Leben von Stefan Krause über lange Zeit aus. Der 43-Jährige ist Sänger der Augsburger Folkrock-Band John Garner, Konzerte und das Tourleben sind ein wichtiger Teil seines Künstlerlebens. Eines, das er seit gut einem Jahr anders führt als lange Zeit zuvor. Denn Krause trinkt keinen Alkohol mehr. Er ist trocken, wie es bei Süchtigen heißt.

