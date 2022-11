Augsburg

vor 21 Min.

Kurt Idrizovic: "Eine gute Buchhandlung muss eine Art Aura entwickeln"

Kurt Idrizovic ist nicht nur Buchhändler aus Leidenschaft, sondern auch Experte in Sachen Bertolt Brecht. Seit 1984 ist er Inhaber der Buchhandlung am Obstmarkt.

Plus Kurt Idrizovics Buchhandlung am Obstmarkt ist beim Deutschen Buchhandlungspreis mit dem Gütesiegel "Hervorragende Buchhandlung" ausgezeichnet worden. Nachgefragt: Was macht einen guten Buchladen aus?

Von Veronika Lintner

Herr Idrizovic, was macht eine gute Buchhandlung aus?



Kurt Idrizovic: Ich finde, eine gute Buchhandlung muss mehr als das reine Geschäft und den Verkauf bieten, eine Art Aura entwickeln. Wir sind ja mehr als Händler, wir sind Dienstleister, Veranstalter von Lesungen, Leserbetreuer, Leseförderer, Menschenfänger. Wenn man auf all diese Säulen baut, hat man eine gute Buchhandlung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen