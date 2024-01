Leseraktion: 60 Minuten im Gespräch mit Peter Dempf

Wie kommt man auf die Ideen zu historischen Romanen? Und wie schafft man es, Jahr für Jahr neue Bücher zu schreiben? Am 30. Januar fragen wir das Peter Dempf.

Wie entsteht ein historischer Roman? Wie kommt man auf die Idee, über eine Lechflößerin zu schreiben? Und woher weiß man als Autor, wie es sich im Jahr 1593 in Augsburg gelebt hat? Das sind Fragen, die wir am Dienstag, 30. Januar, um 18 Uhr in der Lounge des Kundencenters der Augsburger Allgemeinen (Maximilianstraße 3 in Augsburg) stellen werden. Dann heißt es dort zum ersten Mal: "60 Minuten mit dem Schriftsteller Peter Dempf". Im Gepäck dabei hat er seinen druckfrischen neuen historischen Roman "Die Tochter des Lechflößers".

Im Gespräch mit Richard Mayr von der Kultur- und Journalredaktion der Augsburger Allgemeinen wird es um die junge Frau gehen, die mit ihrem Vater im Auftrag der Fugger Kupfer und Zinn den Lech hinab nach Augsburg transportiert. Dann geht alles schief, sie bekommen Probleme auf der Fahrt, und in Augsburg wird ihr Vater verhaftet. Die Flößerin Annka versucht nun, dessen Unschuld zu beweisen. Dempf führt seine Leserinnen und Leser ins Augsburg der Fugger, ins Augsburg, das gerade dabei ist, seine Prachtbrunnen zu bauen.

In "60 Minuten mit Peter Dempf" geht es auch um die literarischen Ideen

Mit dem neuen Buch fügt Dempf seinem umfangreichen Werk wieder etwas hinzu. Die Liste seiner Publikationen ist lang, wer alle Bücher lesen möchte, benötigt Zeit, viel Zeit. Jedes Jahr legt Dempf ein neues Buch vor, manchmal auch zwei. Auch das soll Thema in den "60 Minuten mit dem Schriftsteller Peter Dempf" werden. Wie schafft man dieses Pensum, wenn man gleichzeitig auch noch als Lehrer an einem Gymnasium arbeitet und dort als Seminarlehrer den Nachwuchs ausbildet? Woher kommen die Ideen? Und wie und wo recherchiert er die Hintergründe für seine Geschichten?

Das Gespräch findet vor Publikum in der Lounge des AZ-Kundencenters statt. Die Plätze dort sind begrenzt. Der Rahmen ist also familiär. Karten für die Veranstaltung kosten drei Euro. Das Gespräch ist der Auftakt der neuen Reihe "60 Minuten mit ...", in der wir in der AZ-Lounge Gespräche mit interessanten Menschen aus der Region führen werden, Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende, Theatermacher.

Info: Am Dienstag, 30. Januar, heißt es um 18 Uhr in der AZ-Lounge (Maximilianstraße 3 in Augsburg) "60 Minuten mit Peter Dempf". Die Plätze sind begrenzt. Karten für die Veranstaltung gibt es im Internet auf Reservix.

