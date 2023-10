Liebesgrüße an die Insel: Bayerische Kammerphilharmonie eröffnet Saison

Mit Musik großer Briten eröffnet die Bayerische Kammerphilharmonie die neue Spielzeit: Träumereien mit Elgar, Tänzchen mit Holst – und etwas "Unerhörtes".

Es ist ein feines Heim, ein Wohnzimmer mit Kronleuchtern und Barock-Dekor: Im Kleinen Goldenen Saal fühlt sich die Bayerische Kammerphilharmonie zu Hause. Seit 20 Jahren spielt das Orchester hier seine Konzertreihe "Unerhört" – und in diesem Saal eröffnet das Ensemble seine Jubiläumssaison 2023/24. Valentin Holub, Chef der Kammerphilharmonie, begrüßt die Zuschauer: Man hätte sie ja damals gewarnt, in Augsburg "läuft es am Anfang etwas zäher" mit dem Publikumsandrang. "Aber dann", sagt Holub und lächelt, "dann bleiben diese Menschen ein Leben lang." Tatsächlich füllt treues Publikum den Saal, zur Feier des Abends. Und zur Feier einer Insel, die Europa verlassen hat - zumindest die EU. Das Orchester widmet das Konzert den "Great Britons" und spielt Werke britischer Komponisten: "Es ist an der Zeit, wieder an die wunderbare britische Streichertradition zu denken, und daran, dass uns Kultur verbindet." Mit diesem Appell beginnt ein klug komponierter Abend.

Der Brite Gustav Holst hatte baltische, deutsche, schwedische, spanische Wurzeln – und als wäre das nicht weltmännisch genug, schrieb er sich mit einer Musik über das Weltall in die Geschichte ein: "Die Planeten", eine Suite von 1916, donnernder Mars, strahlender Jupiter. Doch die Kammerphilharmonie wählt stattdessen seine beschauliche "St. Paul’s Suite" von 1912. St. Paul’s hieß die Mädchenschule, an der Holst lehrte. Und weil man dem Meister dort ein neues Komponierzimmer spendierte, schrieb er als Dank eine charmante Suite. Aufforderung zum Tanz: Es beginnt mit einer Jig, einem urbritischen Tanz, den das Ensemble mit lustigen Akzenten spickt, Sprüngen vom Forte ins Piano, Tempoverschärfung.

Bayerische Kammerphilharmonie im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg

Im Walzer dürfen die Bratschen die Melodie führen, während die Geigen mit feiner Fieselei den Motor am Laufen halten. Drama dann im Intermezzo: Brüche, Kontraste, und über allem Konzertmeister Gabriel Adorján, der seine Soli stark gestaltet und sein Orchester sicher leitet. Obenauf setzt der letzte Satz eine Pointe: "Greensleves", diese britische Volksweise für Melancholiker, verpackt Holst in einen lebenslustigen Tanz.

"Unerhört" tritt ein Komponist ins Programm, der nicht zum vertrauten Kanon der "Great Britons" gehört: Gerald Finzi, hierzulande selten gehört. Leider, denkt man sich, wenn man jetzt seinem Klarinettenkonzert, op. 31 in c-Moll, lauscht. Das Orchester bäumt sich mit Kraft auf, mit Reibung und dramatischen Atempausen. Und die Klarinette? Singt dagegen an, mit liedhafter Stimme. Thorsten Johanns war Soloklarinettist des WDR-Sinfonieorchesters, Orchester wie die New Yorker Philharmoniker laden ihn als Solist ein. Jetzt findet er mit der Kammerphilharmonie eine gemeinsame Wellenlänge. Klarer Ton, geschärft, aber nie zu spitz.

Geisterhaft klingt noch das Adagio, in dem das Zeitgefühl sich verliert. Frischen Wind bläst das Rondo-Finale ins Werk, in Manier eines Volkslieds. Johanns überzeugt dabei als empfindsamer Partner des Orchesters – der Mann aus Krefeld lässt erst in einer Zugabe die Muskeln spielen, virtuos in akrobatischen Intervallsprüngen.

Lesen Sie dazu auch

Dann ein Unvermeidlicher: Edward Elgar, britischer Nationalheld, unsterblich durch seine "Pomp and Circumstance Marches". Weniger pompös dagegen klingt seine Streicherserenade von 1896, die badet im Gefühl der Spätromantik, Wagner lässt grüßen. Das erste Allegretto gelingt dem Orchester mit kultivierter Hingabe, im Larghetto liegt große Zartheit. Im zweiten Allegretto baut das Ensemble dann aber mit Extragewicht auf die volle Schwerkraft der Musik, die Schwere eines tiefen Traums.

Wo bleibt da der britische Humor? Der Witz? Da bedient sich die Kammerphilharmonie bei Benjamin Britten. Seine "Variations on a Theme of Frank Bridge" von 1937, hat er seinem Kompositionslehrer gewidmet. Britten borgt sich Ideen des Lehrers und spielt mit ihnen: Der musikalische Stoff verwandelt sich erst in einen Marsch ohne Trommel, dann in eine dicke, italienische Arie. Bratschen, gezupft wie Mandolinen, da lacht das Publikum. Brittens Lust an den Metamorphosen springt über, ein schräger Wiener Walzer stolpert fast wie ein Ländler daher. Nach einem kargen Kirchenlied, durch den Mönchsgesänge schimmern, fächern sich im Finale mit Fuge dann alle Klangfarben auf.

Tanzen mit Holst, schwelgen mit Elgar, lachen mit Britten und Unerhörtes. Es war ein satter Abend, "very british", ohne Understatement.