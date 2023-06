Augsburg

vor 48 Min.

Mensch, Musik, Wasser: Was das Festival "Water and Sound" in Augsburg bietet

Das Festival "Water and Sound" findet bald in Augsburg statt.

Plus Das Mittelmeer als Pool verschiedenster Kulturen – diese Vielfalt will das Augsburger "Water and Sound" feiern, mit Weltmusik, einer Ausstellung und Debatten.

Von Sebastian Kraus

Wo Wasser ist, ist Leben. Wo gelebt wird, entsteht Kultur. Das "Water and Sound"-Festival richtet gemäß dieser essenziellen Beobachtung das Programm für die diesjährige Ausgabe auf den Mittelmeerraum aus. Drei Kontinente werden durch 46.000 Kilometer Küste verbunden, zerschnitten von der harten politischen Grenze zwischen globalem Norden und globalem Süden. Grenzen verschwimmen jedoch durch gegenseitige kulturelle Einflüsse: "Das Water & Sound feiert mit Konzerten und Kunst den lebendigen Austausch unterschiedlicher Musikkulturen entlang der Wasserwege, die Augsburg mit den großen Gewässern der Welt verbindet", sagte Kulturreferent Jürgen Enninger bei der Programmvorstellung in den Wassertürmen. Ein wichtiger Ort für das zum Welterbe gehörende Wassermanagementsystem der Stadt. Ein Titel, der zur Nachhaltigkeit verpflichtet.

Girisha Fernando organisiert das Programm von "Water and Sound"

So behandeln lokale wie internationale Vertreter aus Kunst und Wissenschaft bei zwei Panels die ethischen, ökologischen und kulturellen Aspekte der Weltmeere (29./30. Juli), in der Ausstellung "Spaces Between" im Max neu(n) beleuchtet die französische Künstlerin Gala Vanson für die Dauer des Festivals auf Basis eines fragmentarischen Essays der Autorin Helena Gladen "die Räume zwischen Wissenschaft und Kunst, zwischen Meer und Land".

