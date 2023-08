Mit dem Theaterbus in die Vorstellungen des Staatstheaters

Für das Publikum aus dem Umland gibt es das Arrangement aus Hin- und Rückfahrt, Eintrittskarte und Programmheft auch in der kommenden Spielzeit.

Auch in der kommenden Saison des Staatstheaters Augsburg, die im September beginnt, bringt der Theaterbus das Publikum aus dem Umland wieder zu ausgewählten Vorstellungen aus den Sparten Schauspiel, Musiktheater, Ballett und Konzert in die Spielstätten des Staatstheaters. Den Anfang macht am Samstag, 23. September, im Martinipark das komödiantische Schauspiel "Linda", eine Neuinszenierung des Regieteams, das in der vergangenen Spielzeit "Nein zum Geld!" auf die Bühne brachte. Im Jahr 2023 sind außerdem noch eine Fahrt zum neuen Ballettabend "Charlie" im Martinipark (28. Oktober) sowie eine Fahrt zu Molières Schauspiel "Der Menschenfeind" in der Brechtbühne im Gaswerk (10. Dezember) geplant. Auch zu einer Vorstellung des Musicals "Sister Act" auf der Freilichtbühne wird der Theaterbus fahren (11. Juli).

Das Theaterbus-Ticket beinhaltet sowohl die Eintrittskarte für die jeweilige Inszenierung als auch die Hin- und Rückfahrt sowie ein Programmheft. Die Nordroute verkehrt ab Dillingen über Steinheim, Höchstädt, Wertingen, Gottmannshofen, Biberbach, Langweid und Stettenhofen. Die Südroute startet in Schwabmünchen und fährt über Großaitingen, Wehringen und Bobingen nach Augsburg. Die genauen Abfahrtszeiten werden noch bekannt gegeben.

Eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn erreicht der Theaterbus die Spielstätte. Rechtzeitig genug, um auch die jeweilige Stückeinführung nicht zu verpassen, wie es in einer Pressemitteilung des Staatstheaters heißt. Etwa eine halbe Stunde nach Ende der Aufführung ist die Rückfahrt geplant.

Für das Arrangement gibt es Einzeltickets oder auch Dreier- und Achter-Abos. Bestellformulare und alle Informationen sind online unter www.staatstheater-augsburg.de/theaterbus sowie beim Besucherservice des Staatstheaters Augsburg in der Bürgerinformation am Rathausplatz erhältlich. (AZ)