Mit einer App kann man jetzt Augsburgs unbekannte Geschichten entdecken

Mit der App „Amigra" sollen Interessierte Augsburgs Migrationsgeschichte nachvollziehen können, auf dem Sofa oder bei einem Rundgang durch die Stadt. Klappt das tatsächlich?

Ein Kaufhaus, eine Kirche, eine Ziegelei, die kaum mehr zu erahnen ist: Die Migrationsgeschichte Augsburgs schlummert an vielen Straßenecken. Historikerin Julia Devlin hat diese Orte in einer App zusammengetragen. Ein digitaler und ein realer Streifzug durch eine Stadt, die Zuflucht wurde für Religionsflüchtlinge, Arbeitssuchende – und sogar einmal auch für französische Royals.