Neu gegründet: Augsburg hat jetzt eine Stabsstelle für Kulturelle Bildung

Ute Legner leitet die neue Stabsstelle für Kulturelle Bildung der Stadt Augsburg. Ihr Auftrag: Menschen Mut machen, selbst Kultur schaffen. Von klein auf.

"Ich hatte Glück", sagt Ute Legner. Und damit meint sie das Glück, sehr früh die Musik für sich entdeckt zu haben. "Meine Eltern haben mir alle Türen zur Kunst geöffnet", erzählt sie. In Ulm besuchte sie ein musisches Gymnasium, erhielt bald Unterricht an den Klaviertasten, dann am Waldhorn. Und wie viele Instrumente spielt sie heute? "Noch zwei, drei mehr", sagt Legner und lächelt. Außerdem tritt sie auch gerne als Jazz- und Pop-Sängerin ans Mikro. Ihr Studium am Augsburger Leopold Mozart Zentrum und an der Universität in Eichstätt hat sie auf dieses Berufsleben mit der Musik vorbereitet. Und das alles gelang ihr wohl, weil Musik sie seit der Kindheit begleitet. Dass aber nicht jedes Kind mit diesem Glück aufwächst, das weiß Ute Legner. Deshalb will sie möglichst vielen, möglichst allen Menschen einen Weg zur Kultur öffnen – und seit diesem Jahr ist das ihr Auftrag im Namen der Stadt Augsburg. Sie leitet als Kulturvermittlerin die neue Stabsstelle Kulturelle Bildung.

Legners Büro liegt im Kulturzentrum Abraxas und hat den Charme einer kleinen Werkstatt der Ideen. Hier eine Tasche mit leeren Waschmittelflaschen, in der Ecke bunte Besen, auf dem Regal Gießkannen – Utensilien, aus denen Kinder in ihren Workshops trötende, schrammelnde Musikinstrumente bauen. Für solche spielerischen Ideen ist Legner bekannt in Augsburg, als Leiterin des Kulturförderprogramms "Mehr Musik!". Lange war Legners Arbeit dem Kulturamt der Stadt zugeordnet, jetzt leitet sie ein eigenes Ressort – die Stabsstelle Kulturelle Bildung. Kulturreferent Jürgen Enninger habe diese Idee gehabt, sagt Legner. "Damit das Thema noch mehr Gewicht gewinnt."

Legner sieht ihre Aufgabe darin, die Kultur der Stadt zu verknüpfen. Die Musikwerkstatt und das Junge Theater Augsburg findet sie direkt unter dem Dach des Abraxas. Mitstreiter findet sie auch im Kulturkiesel, einem Verband von Kulturakteuren, vom Brechtbüro bis zur Bayerischen Kammerphilharmonie. Oder auch im Augsburger Netzwerk Kulturelle Bildung. Sie steht auch im Kontakt mit dem Referat für Bildung und Migration, auch mit dem Amt für soziale Leistungen, bemüht sich um Projektförderung – ein weites Netz. Aber der Angelpunkt sind für sie vor allem die Schulen der Stadt: "Ohne die geht es nicht", sagt Legner. "Wo sonst treffe ich auf alle Kinder aus allen Schichten, mit allen Hintergründen?" Kulturvermittlung, das bedeutet nach Legners Idee nicht nur sehen, zuhören, applaudieren, Kunst serviert bekommen – sondern selbst Kultur schaffen. Von klein auf. Jeder und jede.

Schulprojekte organisiert die Stabsstelle für Kulturelle Bildung

Beispiele für Legners Arbeit? Im Projekt "Wir und jetzt" haben sich zuletzt Mittelschüler der 5. und 6. Klasse die Frage gestellt: "Wie können wir gut zusammenleben?" Die Folgen der Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die Klimasorgen, diese Themen berühren die jungen Menschen. Gemeinsam mit Theater-, Kunst- und Tanzpädagogen konnten die Schülerinnen und Schüler im Fugger- und Welsermuseum und in den Kunstsammlungen der Stadt nach Antworten auf ihre Fragen suchen.

In einem anderen Projekt stellten sich Mädchen ab der 8. Klasse in diesem Schuljahr die Frage: "Was bedeutet Mut für mich?" Daran nehmen vier Realschulen der Stadt teil, die Schülerinnen blicken dabei auf mutige Frauen aus Vergangenheit und Gegenwart – Vorbilder wie Sophie Scholl. Das alles soll noch im Juni in eine musikalisch-literarisch-szenische Collage fließen. Die einen arbeiten an der Musik, die anderen am Text, die Nächsten an den "Visuals", an der Optik der Performance.

Ute Legner gründete das Augsburger Projek "Mehr Musik!"

Gemeinsam mit Juliane Votteler, damals Intendantin des Stadttheaters Augsburg, hatte Legner 2008 das Förderprogramm "Mehr Musik!" gegründet. Ihr Ziel: Neue Musik jungen Leuten zu vermitteln. Und aus dieser Idee entstand auch "Kling, Klang, Gloria", das Mozartfest für Kinder. Dieses Jahr präsentierte dort der Lokalmatador und Komponist Tom Jahn sein Musikmärchen "Sieben Tönchen auf einen Streich", ein Septett aus Stuttgart gab die sieben Zwerge, die Augsburger Philharmoniker mischten mit im Programm. Ein Fest für Kinder, Familien und Schulen aus allen Stadtvierteln.

"Wir gehen dort hin, wo wir eine Unterstützung geben können", sagt Legner. Den Schulen falle es oft schwer, mehr Freiraum für Kunst im Stundenplan zu schaffen. Grundschule, Mittelschule, Förderschule, Bedarf sei überall. "Auch Inklusion ist da ein Feld." Pädagogen und Pädagoginnen seien dankbar, wenn da ein Impuls von außer Haus in das Schulleben tritt. Ihr sei bei jedem Workshop wichtig, dass junge Menschen selbst Ideen anbieten, ihre Weltsicht teilen. "Denn jedes Kind, jeder Jugendlicher hat etwas zu sagen." Und noch immer spüre sie, "was für eine Wüste Corona da hinterlassen hat". Wie sehr die Pandemie die Lust an Kultur ausgebremst hat.

In Augsburg findet bald das "Bundes.Festival.Film" statt

Viele Projekte, viele Spielfelder. Um aber ganz konkrete Ziele mit der Stabsstelle zu definieren, will Legner gemeinsam mit Kreativen und Kulturinstitutionen, mit jungen Menschen und der Stadtpolitik einen Plan entwickeln: ein Handlungskonzept Kulturelle Bildung. "Wo stehen wir? An welchen Stellschrauben müssen wir in Zukunft drehen?"

Legner will ihre Arbeit dabei nicht nur auf Kinder konzentrieren: "Kulturelle Bildung ist ein lebenslanges Thema", sagt sie, "der Prozess hört nicht am 18. Geburtstag auf. Wir versuchen, alle Lebensalter im Blick zu behalten. Ich lerne ja auch selbst in diesen Projekten, letztens habe ich zum ersten Mal E-Bass gespielt." Worin der Wert der kulturellen Bildung liegt, diesem Lernen ohne Ende? Kreativität nennt Legner als erstes Stichwort. Dann aber auch Konzentration. Zuhören lernen. Andere Standpunkte tolerieren. Und nicht zuletzt: Mut. Sich aus seiner eigenen Blase, seiner eigenen Freundesclique hinauswagen, um seine Ideen vor anderen zu präsentieren. Und das alles ohne den Druck der Schulnoten. "Es soll eine Erfahrung sein."

Die nächste Chance bietet dazu das "Bundes.Festival.Film.", das vom 16. bis 18. Juni im Abraxas stattfindet. Das Fest zeigt die besten Produktionen aus den Wettbewerben Deutscher Jugendfilmpreis und Deutscher Generationenfilmpreis. Als Filmforum ist es eines der bundesweit größten Festivals für Filmemacher und Filmemacherinnen aller Altersgruppen.