Provino Club: Ein Treffpunkt nicht nur für alle Neune

Plus Der Verein Raumpflegekultur setzt sich dafür ein, Leerstände zu bespielen. Beispielhaft gelingt das im Provino. Dort auf der früheren Kegelbahn fühlen sich auch Bands wie The Bland wohl.

Die Lage des Provino im Textilviertel erinnert ein wenig an das berühmte gallische Dorf, nur dass es nicht von Römerlagern umringt ist, sondern von Neubauten mit teuren Eigentumswohnungen, Bioläden und hippen Burgerbratereien. Ein Ort, an dem „Gentrifizierung passiert, wie es im Buche steht“, wie es Maria Trump vom Raumpflegekulturverein ausdrückt – doch es ist die leicht heruntergekommene Fassade des Clubs, „die das Textilviertel lebendig macht“.