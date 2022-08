Publikum reist mit Alphaville auf der Freilichtbühne zurück in die Vergangenheit

Alphaville präsentieren auf der Freilichtbühne ihre Hits aus den 1980er Jahren. 2000 Zuschauer waren ans Rote Tor in Augsburg gekommen und fühlten sich „Forever young“.

Es war eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Schließlich hatte man schon seit einer halben Ewigkeit nichts mehr von Alphaville gehört. Ist ja auch bald 40 Jahre her, dass Sänger Marian Gold mit seinen damaligen Mitstreitern, insbesondere den beiden Keyboardern Bernhard Lloyd und Frank Mertens, für Furore sorgte. Es gibt nicht viele deutsche Bands, denen das Kunststück gelang, auf einem Album zwei Titel zu präsentieren, die dann weltweit zu Hits wurden. Alphaville schafften genau das mit „Big in Japan“ und „Forever young“. Letzteres wurde dann unzählige Male von Weltstars wie R&B-Ikone Beyoncé oder Laura Branigan gecovert. Selbst Schlagersänger wie Karel Gott versuchten sich daran.

Aber interessiert Alphaville heutzutage noch einen? Oh ja, über mangelnden Zuspruch konnten sich die Elektropop-Spezialisten bei ihrem Konzert auf der Augsburger Freilichtbühne nicht beklagen. Die Bastion am Roten Tor war mit über 2100 Besucher rammelvoll.

Publikum auf der Freilichtbühne singt Hits von Alphaville mit

Allerdings musste man sich am Anfang schon etwas Sorgen um Sänger Marian Gold machen, der schon beim ersten Song „Jet Set“ schwer ins Atmen kam. Aber das war wohl nur einem anfänglichen Lampenfieber geschuldet, denn mit fortschreitender Dauer des Konzerts lief der mittlerweile 68-Jährige zur Hochform auf. Die anfängliche Unsicherheit verschwand mehr und mehr und Golds klare und unverwechselbare Stimme, die schon in früheren Zeiten hochgelobt wurde, kam immer mehr zum Tragen. Stark vor allem Alphavilles „Next Generation“, dass Gold unmittelbar nach einem kurzen Plädoyer für die Ukraine anstimmte. Aber auch mit „Elevator“, „Flame“ oder „Sounds like a Melody“ bewies die Bands noch einmal nachhaltig, dass sie damals schon mehr als „Forever young“ oder „Big in Japan“ zu bieten hatten.

Dennoch war natürlich dann vor allem „Forever young“ stimmungsmäßig nicht mehr zu toppen. Gold ließ zu den meisten Passagen das Publikum mitsingen, und das klappte problemlos. Die Hymne von der ewigen Jugend hat auch nach fast 40 Jahren nichts von ihrer Beliebtheit eingebüßt. Hunderte von Feuerzeugen schnellen in die Luft und gaben der malerischen Kulisse mit seiner einzigartigen Bühne noch einen besonderen Touch. In einem Interview hat Gold das erste Alphaville-Album mal so eingeordnet: „Wir wurden im Prinzip von unserem eigenen Erfolg überrollt. Plötzlich waren wir die Nummer eins in Deutschland und allen möglichen europäischen Staaten. Wir haben fast jedes europäische Fernsehstudio von innen gesehen. Das war schon der Hammer.“ 1985 beteiligte sich die Band dann auch am großen Benefiz-Projekt Band für Afrika.

Marian Gold begeistert mit neuer Band Fans in Augsburg

Dabei hatte Alphaville in jenen Zeiten gewaltige Konkurrenz. Der Elektro- und Synthiepop schoss wie Kraut aus dem Boden. Dazu zählten Bands wie Camouflage, die Schweden von Aha, Erasure oder Ultravox. Zu diesem Genre darf man aber auch Sandra oder Fancy zuordnen. Selbst David Bowie ließ sich davon inspirieren. Und zu den Pionieren des Elektropop darf man sicherlich auch Gary Numan zählen, und vor allem die deutsche Band Kraftwerk.

Ob Augsburg der Start für eine Wiederauferstehung von Alphaville ist, wird sich zeigen. Zumindest die Voraussetzungen sind günstig, nachdem die Band in Kürze wieder in etlichen deutschen Konzerthäusern gastiert. Marian Gold, der als Einziger aus der Urbesetzung von Alphaville noch dabei ist, hatte in Augsburg auch eine gute Begleitband am Start. Aus der ragte vor allem Bassistin Alexandra Merl heraus, die man beim Spiel und den Bewegungen ihres Instrumentes durchaus mit AC/DC-Gitarrist Angus Young vergleichen durfte. Ungewöhnlich für Merls Karriere, zumal sie früher mit der volkstümlichen Schlagersängerin Stefanie Hertel in einer Band gespielt hat. Auch durch sie war Alphaville eine Bereicherung für das altehrwürdige Gemäuer am Roten Tor. Für die Fans war es ein lebhaftes, aber auch ein kurzes Vergnügen, denn nach 90 Minuten war die Reise in die Vergangenheit mit vielen zuckenden Lichtblitzen beendet.