Ran an den Stoff: Staatstheater Augsburg gestaltet sein zweites Klimafestival

Das Staatstheater Augsburg widmet ein Wochenende dem Klimaschutz, mit Workshops, Musik, Schauspiel – und Stoff. Das Motto des zweiten Klimafestivals: Fashion for Future.

Das Staatstheater Augsburg widmet wieder ein ganzes Wochenende dem Thema Klima: Unter dem Titel „Endlich“ findet vom 28. bis 30. April das 2. Klimafestival statt. Es soll ein Fest mit künstlerischen und auch wissenschaftlichen Ansätzen werden, mit Workshops, Musik, Theater und mehr – „zum wohl drängendsten Thema der Gegenwart“. Das kündigt das Theater in einer Meldung an. Im Fokus stehen diesmal: Stoff und Mode.

Das zweite Augsburger Klimafestival findet vom 28. bis 30. April statt

„Buy less, choose well and make it last“ – kaufe weniger, wähle mit Bedacht und sorge dafür, dass es hält. Diesen Satz hat die Modeschöpferin Vivienne Westwood geprägt und unter diesem Motto steht auch die zweite Festivalausgabe: „Fashion for Future“, also Mode mit Nachhaltigkeit. Es gehe darum, „darauf aufmerksam zu machen, welch erheblichen Einfluss die globale Produktion und der Massenkonsum von Textilien auf den Klimawandel haben und wie sich, ohne Nachteile für Verbraucherinnen und Verbraucher, die Treibhausgase massiv reduzieren ließen“. Augsburg war einst eine Hochburg der Textilindustrie. Deshalb ist das Staatliche Textil- und Industriemuseum Augsburg nun auch Partner des zweiten Klimafestivals. Die Schirmherrschaft übernimmt diesmal Bundesumweltministerin Steffi Lemk (SPD).

Das Programm soll am 28. April abends auf der Brechtbühne beginnen, dort spielt das Impro-Ensemble Stegreif Orchester. Darauf folgt am 29. April von 11 bis 18 Uhr im Textilmuseum der erste volle Festivaltag mit Panels, Workshops und mehr. In der Gesprächsrunde „So geht es aber auch!“ wollen Experten aus der Textil-Szene zeigen, wie Nachhaltigkeit zu Mode passt. Im Panel „Kaufen. Kaufen. Kaufen“ stellt Karl Borromäus Murr, Direktor des Textilmuseums, verschiedene Konsumtheorien vor und im Panel „Zukunft sammeln“ präsentiert Michaela Breil nachhaltige Objekte aus dem Museum. Dazu gibt es Beiträge von Schauspiel bis Musiktheater. Konstantin Fiedler zeigt seinen Klima-Kurzfilm „Der Dritte“, Schüler der Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen selbst gedrehte Clips zum Thema.

Auch im Augsburger Gaswerk spielt sich das Klimafestival ab

Am zweiten Tag, 30. April, wechselt das Festival den Schauplatz hin zum Gaswerk. Dort gibt es einen „Marktplatz der Möglichkeiten“, Kinderprogramm, Workshops und Lesungen. Die Kostümabteilung des Staatstheaters bietet Einblicke in ihre Arbeit und einen Vintage-Kostümverkauf. Gruppen aus der Augsburger Nachhaltigkeitsszene stellen sich hier vor.

Das Team Joki Tewes und Jana Findeklee arbeitet ab dem 24. April mit Studierenden der Akademie der Künste in München an klimafreundlichen Kostümen für Georg Büchners „Lenz“-Novelle. Am 30. April stellt die Gruppe ihre Ergebnisse im Gaswerk vor. (AZ)

Info: Alle Infos unter www.staatstheater-augsburg.de/klimafestival.