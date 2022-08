Rapper Errdeka tritt mit der Band Gold Donkey auf der Freilichtbühne auf

Plus Nach zwei Jahren Auftrittspause wegen der Corona-Pandemie kehrt der Augsburger Rapper Errdeka mit dem neuen Album "Elias" auf die Bühne zurück.

Es gibt sie noch, die Menschen, die Feuerzeuge zu Konzerten mitnehmen, um sie bei langsamen Liedern in den Himmel zu halten. Das zeigt sich beim Auftritt des Augsburger Rappers Errdeka auf der Freilichtbühne. Dort sind mehr tanzende Flämmchen auf den Publikumsrängen zu sehen als leuchtende Smartphone-Taschenlampen. Ein Statement gegen den technischen Fortschritt? Oder sind einfach nur viele Raucher anwesend? Wahrscheinlich eher Letzteres, denn geraucht wird trotz Verbots während des Konzerts.