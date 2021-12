Augsburg

Römischer Silberschatz im Augsburger Zeughaus ausgestellt

Plus Die Münzen von dem Sensationsfund aus der Wertach sind im Römerlager in Augsburg zu sehen. Es ist der größte Münzschatz, der in Bayern gefunden wurde.

Von Andreas Dengler

Wenn Stadtarchäologe Sebastian Gairhos die neuesten Fundstücke im Römerlager betrachtet, kommt er ins Erzählen. Jedes Exponat der beiden Funde aus dem Augsburger Stadtteil Oberhausen gibt einen Einblick in die römische Stadtgeschichte. So lassen das Überbleibsel einer Öl-Amphore, ein buntes Glasstückchen oder eine Keramikscherbe Rückschlüsse über die Essenskultur zu. Mediterranes Fingerfood und Austern standen wohl auf dem Speiseplan. Die Silbermünzen mit ihren Prägungen belegen Roms stabile Wirtschaft. In der kleinen Zusatzausstellung im Zeughaus werden erstmals die Funde der Öffentlichkeit präsentiert. Vor allem die 5600 Silbermünzen aus der Wertach gelten als Sensationsfund.

