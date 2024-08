Schwäbsicher Jugendstil im italienischen Trentino

Dreißig verdienstvolle Jahre – 1887 bis 1917 – übte Leo Eichleitner das Gögginger Bürgermeisteramt aus. Dazu hatte Eichleitner sich aber auch als Inhaber einer „Kunstglaserei“ einen Namen als Glasmaler gemacht, teilweise beschäftigte er bis zu 14 Gesellen gleichzeitig. Und dann traf Eichleitner auf den umtriebigen und „steinreichen“ Hofrat Friedrich von Hessing – der Gründer und Verantwortliche der in ganz Europa bekannten Orthopädischen Heilanstalt. Bei dessen oft vom Historismus und Stilpluralismus getragenen Bauprojekten war nicht selten Leo Eichleitner mit meist vom Jugendstil getragener Glaskunst mit von der Partie. Was bislang allerdings gefehlt hatte, war eine Dokumentation über die Eichleitner-Arbeiten.Erstmals hat nunmehr die Diplompädagogin Helga Eberle für eine ordentliche Bestandsaufnahme gesorgt.

Eichleitners Fenster des Gögginger Kurhauses überlebten den Brand im Jahr 1974 nicht

Ihre „Kärrnerarbeit“ hat Eberle jetzt im Rahmen einer Veranstaltung des Gögginger Geschichtskreises der Öffentlichkeit vorgestellt. Etwa 50 Exponate – auch Neuentdeckungen sind dabei – konnte sie ausfindig machen. Einiges blieb ungeklärt – weil nicht sicher zuschreibbar, verschollen oder zerstört. So etwa die ursprünglich das Gögginger Kurhaus prägenden Fenster, die – soweit überhaupt damals noch vorhanden – den Brand im Jahre 1974 nicht überlebten. Insgesamt liegt aber jetzt ein beachtliches Werkverzeichnis vor. Prägend ist dort der Bezug von Eichleitner zu Friedrich von Hessing. Die sogenannte Neue Anstalt und die Anstaltskirche sind als Domizile seiner Werke besonders zu nennen. Auch die Gögginger Evangelische Dreifaltigkeitskirche schmückt sich mit Exponaten von Eichleitner.

In der Augsburger Innenstadt sind es einige prächtige Gründerzeithäuser, in denen er sich „verewigte“. Und mehrere Privathäuser in Göggingen dokumentieren seine Kunstfertigkeit. Aufwändige Arbeiten von ihm sind auch in den von Hessing damals geführten „Kuranstalten“ in Rothenburg o. d. T. und in Bad Kissingen zu bewundern. Ebenso ist Helga Eberle im Landkreis Aichach-Friedberg – dem Wittelsbacher Land - einigen Spuren Eichleitners in mehreren Kapellen bzw. kleineren Kirchen nachgegangen.

Für den Ort seiner Vorfahren stiftete Leo Eichleitner Fenster für eine Kapelle

Höchst interessant ist die bürgermeisterliche Connection ins italienische Trentino. Aus dem dortigen Fersental – heute noch eine kleine altbairische Sprachinsel - sind Eichleitners Vorfahren anfangs des 19. Jahrhunderts der Not gehorchend ausgewandert. Er selbst hatte noch Verbindungen dorthin. 1912 zog er die Spendierhosen an und fertigte für das St. Romedius-Bergkirchlein im hoch gelegenen zu Gereut / Frassilongo gehörenden Weiler seiner Altvorderen Jugendstilfenster „Made in Schwaben“.

Und natürlich signierte er diese mit „Gestiftet von Bürgermeister Leo Eichleitner / Göggingen–Bayern“. Ein wenig Stolz ist ihm dabei zuzugestehen, dem bienenfleißigen Herrn Bürgermeister, der viel der Gemeinschaft gab und der nicht umsonst 1925 Ehrenbürger der Marktgemeinde Göggingen wurde. Und so ist es bei der Juristerei: Durch die Eingemeindung der Gögginger nach Augsburg 1972 wurde er posthum und ungefragt zum Ehrenbürger Augsburgs. Ob er sich darüber gefreut hätte? Gelinde Zweifel sind da angebracht.