Seit 30 Jahren sorgt er für Rock-Sound in Augsburg

1993 legt Jürgen Endres zum ersten Mal in der Rockfabrik auf. Seit 20 Jahren bucht er Bands für die Kantine. Wie hat sich die Disco- und Clubkultur seitdem verändert?

Im Januar 1993 wird aus Jürgen Endres ein DJ, der das Augsburger Nachtleben bis heute nachhaltig prägen wird. Der damals 19-Jährige arbeitet in einer CD-Abteilung in Gersthofen und berät dort den Chef der Disco Rockfabrik. Dieser ist so angetan von Endres’ Tipps, dass er ihn als DJ engagiert. Die Playlist ist schnell erstellt – nur der Künstlername fehlt. Endres berät sich mit Freunden und schon wird aus seinem Spitznamen „Ente“, der sich an seinen Nachnamen anlehnt, DJ „NT“. Nun feiert Endres sein 30-jähriges DJ-Jubiläum inklusive 90er Party in der Rockfabrik.

Die Blütezeiten von großen Discos wie der „Rofa“ sind zwar vorüber – doch der heute 49-Jährige ist in der Clubkultur nach wie vor zu Hause. Denn im Jahr 2002 wechselt er zur Kantine und ist dort bis heute für die Buchung von Bands, DJs und Partys verantwortlich. Durch sein immenses Musikwissen hat er auch Künstlerinnen und Künstler auf dem Radar, die noch vor ihrem Durchbruch stehen oder die ihre erfolgreichsten Jahre bereits hinter sich haben. So gelingt es ihm immer wieder, große Namen nach Augsburg zu holen.

Gestiegene Preise, weniger Publikum: Konzertbranche steht vor Schwierigkeiten

Als erfahrener Konzertveranstalter blickt er aber auch mit Sorge auf die aktuelle Zeit: Denn die Kulturbranche hat sich laut Endres noch nicht von der Corona-Pandemie erholt. „Viele Menschen kaufen nur noch Tickets für ihre absoluten Lieblingsbands“, sagt er. Zur Wahrheit gehöre auch, dass Konzertkarten heute doppelt so teuer seien wie noch vor zehn Jahren. „Die Bands verkaufen immer weniger CDs, von Spotify bekommen sie fast kein Geld. Dafür sind die Preise sonst gestiegen – sei es für Techniker, Ausrüstung oder Leihfahrzeuge.“ Zudem sei die „No-Show-Rate“, also die Anzahl der Menschen, die zwar Konzerttickets gekauft haben, aber am Abend nicht erscheinen, massiv gestiegen. „Früher lag die Rate bei etwa fünf Prozent, jetzt haben wir Abende bis zu 30 Prozent.“ So seien Konzerte zwar ausverkauft, aber die Säle und Clubs nicht voll. Mit Besserung rechnet Endres frühestens im Herbst 2023.

Für die Discos beobachtet Endres jedoch eine positive Entwicklung. „Vor der Pandemie war Weggehen völlig aus der Mode“, sagt er. Das habe sich nun geändert – insbesondere bei denjenigen, die vor 2020 noch zu jung waren, um in einen Club oder eine Disco zu gehen.

Von Augsburg nach Kalifornien? Jürgen Endres träumt von einem Haus am Meer

Endres selbst hat seine wilden Jahre hinter sich und bereits Ende 2019 beschlossen, kürzerzutreten. Zeitweise hatte er sogar seinen Job in der Kantine aufgegeben. „So viel Freizeit hatte ich noch nie in meinem Leben – außer vielleicht als Kind“, sagt der 49-Jährige. Doch nach mehrmonatiger, dann auch pandemiebedingter Auszeit sei die Langeweile eingetreten, sagt Endres. Da kam der Anruf seines früheren Chefs gerade recht. Am DJ-Pult will er aber nur noch selten stehen. Sein Fokus liegt heute auf seiner Arbeit für die Kantine sowie den queeren Lovepop-Partys, die er veranstaltet. Und wer weiß, wie lange Endres überhaupt noch in Augsburg weilt – denn der 49-Jährige träumt von einem Häuschen am Meer, in Kalifornien vielleicht oder in Australien.

Jürgen Endres war kürzlich zu Gast in unserem Podcast „Augsburg, meine Stadt“, der diesem Text zugrunde liegt. Hier können Sie sich das ganze Gespräch anhören: