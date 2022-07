Augsburg

16.07.2022

Sepultura in Augsburg: So nah waren Fans den Metal-Größen noch nie

Sepultura spielten beim Sommer am Kiez auf dem Helmut-Haller-Platz in Oberhausen.

Plus Die brasilianische Metal-Band Sepultura spielt vor 1000 Fans auf dem Helmut-Haller-Platz. Ihren Höhepunkt haben die Musiker längst überschritten, aber ihr Name zieht immer noch.

Von Felicitas Lachmayr

Bierbecher fliegen durch die Luft, Metal-Fans recken ihre Fäuste nach oben und grölen. Vor Freude über das, was sie am Oberhauser Bahnhof zu hören bekommen. Denn auf der Bühne am Helmut-Haller-Platz steht niemand geringeres als Sepultura. Die brasilianische Trash-Metal-Band ist eine echte Hausnummer in der Szene - seit mehr als 30 Jahren aktiv, international bekannt, zweitweise sogar zum Konkurrenten von Trash-Ikone Slayer erklärt.

