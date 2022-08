Augsburg

Skulpturen im Schaezlerpalais: Moderne Intervention in barocker Gartenkunst

Plus Die Arbeiten zeitgenössischer Künstler setzen im Augsburger Schaezlerpalais Akzente. Im Rokoko-Garten entsteht ein Dialog aus Alt und Neu, Ordnung und freier Entfaltung.

Irritation erzeugt starke Effekte. Erleben lässt sich das derzeit im Garten des Schaezlerpalais, stehen da doch seit einiger Zeit mittendrin in diesem Rokoko-Kleinod Kunstwerke, die eindeutig der Moderne zuzuordnen sind. Spaziergängerinnen, Touristen, Ruhesuchende und Menschen, die ihre Mittagspause gerne in dieser Oase in der Innenstadt verbringen, erleben hier nun nicht barocke Gartenkunst, sondern auch Werke von David Nash, Michael Croissant, Norbert Schessl sowie Heike Mayr und Jiri Mayr.

