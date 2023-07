Sonderausstellung "Ulrichs Fisch": Eine Heiligengeschichte für Kinder

Zum Auftakt des Ulrichsjahres gibt es im Diözesanmuseum eine Ausstellung für die Kleinsten. Sie soll Ulrich nahbar machen – und das Museum zum Ort des Austauschs.

Die Bilder im ersten Raum des Museums hängen alle ziemlich niedrig. Genau so, damit sie für Kinder auf Augenhöhe sind. Für die ist Ausstellung des Bilderbuchs "Elsbeth, die Fische und der heilige Ulrich" schließlich auch gedacht – und damit eine Premiere für das Diözesanmuseum St. Afra in Augsburg. "Eine Ausstellung für Kinder gab es so noch nicht hier", sagt die Kuratorin Katja Triebe, die das Ganze konzipiert und umgesetzt hat.

Zum Auftakt ins Ulrichsjahr gibt es mit der Sonderausstellung "Ulrichs Fisch" also erst ein Angebot für die Kleinsten, bevor es im Oktober mit den Ulrichskreuzen weitergeht. Damit auch Erwachsene die richtige Blickhöhe für die Kunstwerke haben, haben Triebe und ihr Team passende Hocker aufgestellt. Nicht nur die Originalbilder gibt es hier anzuschauen: inspiriert durch die zahlreichen Unterwasserszenen, die in dem Bilderbuch vorkommen, ist dieser Teil des Museums komplett in Blau- und Grüntönen gehalten. Mit mehreren dekorativen Aquarien, in denen die Kinder neben Fischen, auch andere Wassertiere und eine Ananas mit Fenstern entdecken können. Ein weiterer Pluspunkt: Die Aquarien dürfen die Kinder anfassen – im Gegensatz zur restlichen Kunst im Museum.

Mit diesen Aquarien möchte Triebe die Vielseitigkeit der Werke von Illustratorin Ulrike Baier spiegeln, wie sie erklärt. Baiers Bilder sind nicht nur mit feinen Pinseln gemalt. Die Landsbergerin hat die Szenen mit Collagen kreiert, für die sie unter anderem Papiere selbst gedruckt hat. "Meiner Erfahrung nach wissen es besonders Kinder zwischen sechs und acht Jahren zu schätzen, wenn es viele kleine Sachen zu entdecken gibt", sagt Triebe. Auch alle anderen Kinder sollen hier auf ihre Kosten kommen, die Ausstellung richtet sich jedoch speziell an 5- bis 12-Jährige.

Der heilige Ulrich soll für Kinder nahbar werden

Den heiligen Ulrich, der ja schließlich eine der Hauptpersonen der Geschichte ist, kann man ebenfalls in mehreren Formen und Figuren im gesamten Raum finden. Zwei Texte in möglichst leichter Sprache erklären, wer der Wasserpatron und frühere Augsburger Bischof eigentlich ist – und warum er häufig mit einem Fisch in der Hand dargestellt wird.

Ulrich für Kinder greifbar und anknüpfbar zu machen, ist eines der Hauptanliegen des Bilderbuchs und der Ausstellung. "Wir wollten keine ernste Heiligenlegende kreieren, sondern etwas, was Spaß macht und fantastisch ist", erklärt Illustratorin Baier. Außerdem haben sie mit der kleinen Elsbeth eine Hauptfigur geschaffen, die eine Verbindung zur Lebenswelt der Kinder herstellen soll.

Elsbeth ist durch den Krieg im mittelalterlichen Augsburg traumatisiert und möchte sich am liebsten immer die Ohren zuhalten und nichts mehr mitbekommen. Durch einen Zufall trifft sie auf Ulrich, der ihr zuhört und mithilfe von Tönen hilft, zurück ins Leben zu finden. Autorin Anna Maria Praßler nahm diese soziale Seite des Heiligen, der sich um viele verschiedene hilfsbedürftige Menschen kümmerte, als Anknüpfungspunkt, um Ulrich den Kindern nahezubringen.

Das Diözesanmuseum bietet ebenfalls Workshops und (Vor-)Lesestunden an

Ergänzend zur Ausstellung gibt es Workshops für Schulklassen, Hort-Gruppen und ältere Kitakinder. Mit dabei: Schreiben mit Autorin Praßler, Malen mit Illustratorin Baier, (Vor-)Lesestunden und gemeinsame Basteln eines großen Mutmach-Fisches. "Wir wollen, dass das Museum so zu einem Ort des Aufenthalts und Austauschs wird", sagt Kuratorin Triebe. Alle sollen gerne kommen, sich wohlfühlen und bleiben wollen. Das sieht Triebe als einen wichtigen Auftrag des Museums an.

Die Sonderausstellung "Ulrichs Fisch" kann man vom 13. Juli bis 3. August 2023 im Diözesanmuseum St. Afra besuchen. Mehr Informationen zum Begleitprogramm gibt es auf der Website des Museums unter https://www.museum-st-afra.de/de/programm.