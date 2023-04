Augsburg

Strauss-Dämmerung im Goldenen Saal mit den Philharmonikern

Plus Mal himmlisch, mal abgründig, erst Oboen–Glanz, dann Trauer in Streicherklängen: Die Augsburger Philharmoniker spielen Werke von Richard Strauss.

Von Veronika Lintner

Wer sagt denn, dass der Himmel nur immer voller Geigen hängt? Denn im Himmel, dort hört man wohl ab und an auch die Oboe – wenn sie nach Richard Strauss’ Noten spielt. Sein duftig-träumerisches Konzert für Oboe und kleines Orchester in D-Dur haben sich jetzt die Augsburger Philharmoniker in glänzender Kulisse aufs Pult gelegt: ein Konzert im Goldenen Saal des Rathauses, Sergio Sánchez spielt die Solopartie. Und himmelwärts führt die Oboe. Das Werk gerät zum Bravourstück für Sánchez, der Venezolaner wirft sich in die Sprünge und Rutschpartien der Melodie, mit Kraft wie Emotion in die Steig- und Sinkflügen, und all das fällt auf ein Wölkchenbett von Streichorchester-Samt. Genussstufe Spätromantik.

Am Ende aber, stellt sich hinter den letzten Ton eine leise Frage an: Ach ja – war da was? Wie kann es bitte sein, dass diese verträumte Musik ausgerechnet in Kriegstrümmer-Zeiten entstanden ist? Deutschland, im Jahr 1945? Eine Antwort darauf sucht der zweite Teil des Konzertabends. Denn da dämmert es mit Strauss, in seinen „Metamorphosen“. Beide Werke hat der Komponist aus München in ein und dieselbe Zeit hineingeschrieben. In das Ende des Zweiten Weltkriegs. Fast 80 Jahre später finden sie hier wieder zusammen, an diesem Konzertabend mit dem Titel: „Strauss-Dämmerung“.

