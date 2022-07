Stürmisch bis heiter: Pianistin Evgenia Rubinova spielt mit dem Uniorchester

Plus Pianistin Evgenia Rubinova spielt mit dem Universitätsorchester Augsburg im Auditorium Kunst und Musik. Hinreißend erklingt Brahms' Klavierkonzert Nr. 2.

Bernd-Georg Mettke, Dirigent des Universitätsorchesters, freute sich über den regen Zulauf zu einem wegen Corona nachgeholten Beethoven-Brahms-Programm im Auditorium Kunst und Musik. Dass dabei das Gastspiel von Evgenia Rubinova eine gehörige Rolle gespielt hat, darf man annehmen. Die zur internationalen Spitze vorgerückte Pianistin kehrte gerne zu dem Ensemble zurück, mit dem sie vor gut 20 Jahren ihre ersten erstaunlichen Glanztaten vollführte.