Tina Schüssler singt für den guten Zweck – und spricht über große Pläne

400 Besucher applaudieren der Augsburger Sängerin. In der kommenden Woche nimmt Sie mit einer international bekannten Band ein neues Album auf.

Talent hat Tina Schüssler jede Menge. Das betrifft nicht nur die Musik, auch als Kampfsportlerin und Bodybuilderin kennt man sie – und schauspielern kann die 49-Jährige Augsburgerin ebenfalls: Beim Streaming-Dienst Disney plus läuft die deutsche Serie "Sam – ein Sachse". Eine Geschichte, die auf Tatsachen beruht: Sam Meffire war der erste schwarze Polizist in der damaligen DDR. Schüssler ist in dieser Serie als Faschistin zu sehen, die Meffire nicht nur rassistisch beleidigt, sondern auch als Teil eines wütenden Mobs verprügelt. Eine Szene, die unter die Haut geht. Doch die gelegentlichen Ausflüge ins Filmgeschäft sind für die Diedorferin nur schmückendes Beiwerk. Schüssler steht mit einem Bein im Musikgeschäft, und will auch mit dem zweiten rein.

Beste Gelegenheit ihr Können zu zeigen, bot sich kürzlich in der Eventlocation Westhouse. Schüssler organisierte dort eine Wohltätigkeitsveranstaltung, die auch vom Bayerischen Rundfunk gefilmt wurde. Ihr soziales Engagement ist vorbildhaft, ebenso wie ihr Kampf gegen Rassismus. Nicht umsonst ist Schüssler Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Der Erlös dieses Abends ging an das Mutter-Kind Zentrum (Mukis), die Deutsche Knochenmarkspende und an das RTL-Spendenmarathon.

Tina Schüssler spielt Anspruchsvolles und Mainstream

Rund 400 Besucher wollten sehen, was Schüssler auf dem Kasten hat. Und von anspruchsvoll bis zum Mainstream war eigentlich alles dabei. Herausragend war dabei ohne Zweifel, als sie im Duett mit Arlette Beiswanger vom Philharmonischen Chor in Augsburg eine Coverversion von All of me sang (Johnny Legend). Einen Beweis ihrer Vielseitigkeit zeigt Schüssler auch wenn sie am Schlagzeug sitzt und mal locker mit "Ohne Dich" eine kleine Rammstein-Kostprobe gibt. Es wurde vieles vermischt und gemixt in diesen 90 Minuten Show: Wenig überraschend also, dass auch ein Video-Beitrag dabei war, als Schüssler Kandidatin bei der Vox-Styling-Doku "Shopping Queen" mit am Start war. Eingeblendet natürlich immer wieder Modedesigner Guido Maria Kretschmer, der seine Kandidatin herzlich lobte. Mitgebracht hat Tina Schüssler schließlich auch ihre Mitstreiterinnen von Shopping Queen. An diesem Abend wurde ein Wiedersehen gefeiert.

"Man muss sagen, als ich bei Shopping Queen dabei war, hatte der Sender seine höchste Einschaltquote", lacht Schüssler. An diesem Abend wurde ein Wiedersehen gefeiert, das aber wohl nur etwas für Fans des Privatfernsehens war. Beachtlicher war da ein Videobeitrag über ihren ehemaligen Lebenspartner Clemens Brocker, mit dem sie weiterhin eine gute Freundschaft pflegt. Brocker ist Bildhauer und Aktionskünstler; der Film zeigte, mit wie viel Akribie und Aufwand eine Skulptur am Finanzamt in Donauwörth aufgestellt wurde. Oder wenn sie mit einem Kinderchor singt, den sie auf die Beine stellt.

Musikalisch präsentierte Schüssler eigene Stücke wie "Gedanken springen" oder "Reflektiere": Sowohl textlich wie auch gesanglich beeindruckend. Doch die Frage stellt sich: Wo will Schüssler musikalisch hin? Sie singt ihre eigenen Songs, die rockig und hart klingen, dann aber auch deutsche Popsongs wie "An Tagen wie diesen", "Auf uns" oder auch "1000 mal berührt": Stücke, die landauf, landab jede Unterhaltungsband unter die Leute bringt.

Lesen Sie dazu auch

So wird Tina Schüssler im Fernsehen zu sehen sein

Doch Schüssler hat von ihrer künftigen Ausrichtung klare Vorstellungen. Der BR begleitet sie jetzt ein halbes Jahr für eine einstündige Dokumentation der Reihe "Lebenslinien", in der auch kürzlich Thomas Gottschalk zu sehen war. Und dann erscheint im Jahr 2024 ein neues Album. "Das werde ich ab der kommenden Woche in Dublin sein." Begleitet wird sie dann von Brian Downeys "Alive and Dangerous" – und jener Downey ist kein Geringerer als der ehemalige Schlagzeuger und Gründungsmitglied der irischen Band Thin Lizzy. Schüssler macht klar: "Vorrang haben künftig meine eigenen Lieder. In Dublin werden dabei die Weichen gestellt und wir werden sowohl in Irland wie auch in England auf Tournee gehen", sagt sie. "Ich habe bereits eine größere Plattenfirma an der Hand, aber darüber will ich erst sprechen, wenn alles in trockenen Tücher ist." Ähnliche Shows wie im Westhouse soll es aber auch weiterhin geben. "Ich will ja mein soziales Engagement nicht aufgeben. Deshalb will ich mit meiner regionalen Band gerne weitermachen."

Mit ihrer Show war sie absolut zufrieden: "Mein ganzes Handy ist voll mit Nachrichten von Leuten, die sich bei mir bedanken. Beim Auftritt waren unter anderem Firmenchefs, Manager und Chefärzte und das ist schon super, wenn man sieht wie die beim Auftritt mitgehen." Sie schränkt aber auch ein: "Wenn es so läuft mit dem neuen Album, wie ich es mir vorstelle, muss ich für die regionalen Dinge auch Zeit haben." Eine Verneigung vor Thin Lizzy blieb auf jeden Fall im Westhouse nicht aus: Eine Coverversion von Thin Lizzys größtem Hit "Whiskey in the Jar" mit witzigem Video war da schon Pflicht.