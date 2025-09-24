Augsburgs Musikwelt trauert um Wolfgang Reß

Aus der Musikpflege in Augsburg im vergangenen Halbjahrhundert ist sein Name nicht wegzudenken. Er war eine prägende, an den Fundamenten wirkende Gestalt, vor allem auf den Gebieten des Chorgesangs und der musikalischen Bildung. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Wolfgang Reß bereits am Mittwoch vergangener Woche im Alter von 73 Jahren gestorben.

Jahrzehntelang stand Wolfgang Reß vor allem für zwei Institutionen, für den Philharmonischen Chor Augsburg einerseits, zum anderen für die Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg. Als letztere noch Albert-Greiner-Sing- und Musikschule hieß, wurde Reß 1992 zu ihrem Direktor berufen, und ungezählte junge und sehr junge Musikliebende haben unter seiner Ägide an diesem Institut ihre ersten wohlfundierten Schritte in der Musik gemacht und später, schon mit Erfahrung im jeweiligen Metier, sich musikalisch weitergebildet. Reß, selbst umfassend ausgebildet in musikalischer wie in didaktischer Hinsicht – am ehemaligen Augsburger Konservatorium hatte er Klavier und Orgel im Hauptfach sowie Gesang, Chorleitung und Dirigieren im Nebenfach studiert, am Staatsinstitut für Fachlehrer Pädagogik belegt –, Reß verlieh der bei seinem Amtsantritt schon traditionsreichen Greiner-Musikschule als Direktor wichtige, in die Zukunft weisende Impulse.

Reß holte neue Dozenten, formierte neue Ensembles

Neue und ausgewiesene Dozenten holte er an das Institut, neben bestehenden kleineren Ensembles wurde ein großes Schulorchester installiert, ebenso eine Big Band. Mit einer kaum mehr überschaubaren Fülle von Konzerten stellte Reß den Kontakt zum Publikum her, dokumentierte selbst als Dirigent von Chören und Instrumentalgruppen die Qualitätsarbeit in seinem Haus, das er bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2017 leitete. Nicht aus dem Auge verlor er dabei in all den Jahren die Wurzeln der Musikschule im Augsburger Musikleben, unter anderem dadurch, dass er Werke des einstigen Namensgebers Albert Greiner in Aufführungen lebendig hielt.

Bereits zehn Jahre vor seinem Amtsantritt an der Musikschule hatte Reß eine andere Augsburger Traditionsunternehmung übernommen. 1982 wurde er zum ehrenamtlichen Leiter des Philharmonischen Chors Augsburg bestimmt. Mehr als 40 Jahre währte sein Wirken mit dem vielköpfigen Ensemble, herausragend dabei das Zusammenwirken mit den Augsburger Philharmonikern. Seit der Ära von Bruno Weil arbeitete Reß mit allen Augsburger Generalmusikdirektoren zusammen, um die gemeinsame Aufführung großer Chor- und Orchesterwerke zu ermöglichen. Es spricht für das Können von Reß, für seine Motivationsfähigkeit wie für seine Arbeitsmethodik, einen nicht-professionellen Chor zur Bewältigung solch großer Werke wie Beethovens 9. Sinfonie, den Requiem-Vertonungen von Mozart und Verdi oder auch Mahlers 8. Sinfonie zu befähigen – um nur einige unter vielen zu nennen. Auch er selbst stand immer wieder dirigierend vor seinem Philharmonischen Chor, nicht zuletzt in zahllosen Aufführungen von Orffs „Carmina burana“. Bei der Arbeit mit dem Philharmonischen Chor hatte Reß auch seine Frau kennengelernt.

Für sein Wirken wurde er wiederholt ausgezeichnet

Die Musikliebe hatte der 1951 geborene Augsburger in hohem Maße einem musikalischen Elternhaus zu verdanken, auch sein Bruder, der Tenor Ulrich Reß, machte einschlägig Karriere als Ensemblemitglied der Bayerischen Staatsoper. Wolfgang Reß wurde für sein unermüdliches und stets mit freundlicher Zugewandtheit verbundenes Wirken wiederholt ausgezeichnet. Mit seinem Tod hat Augsburgs musikalische Welt einen weiteren schweren Schlag zu verkraften nach dem vor drei Wochen verstorbenen Leiter des Leopold-Mozart-Colleges Dominik Wortig.