Augsburg

18:03 Uhr

Udo Samel und das Casal-Quartett gestalten in Augsburg eine Schubertiade

Plus Eine Verneigung vor Schubert auf der Augsburger Brechtbühne: Burgtheater-Schauspieler Udo Samel liest und das Casal-Quartett spielt Schuberts Musik.

Von Stephanie Knauer Artikel anhören Shape

"Einen Weiser seh' ich stehen unverrückt vor meinem Blick", heißt es im 20. Lied der schönschaurigen "Winterreise" von Franz Schubert. Auch die Klavierbegleitung fokussiert, wie im Tunnelblick führen zwei Stimmen auf einen Verschmelzungspunkt zu: "Eine Straße muss ich gehen, die noch keiner ging zurück." Es gibt kein Entrinnen, auch musikalisch nicht. Dieses Lied, "Der Wegweiser" in Streichquartettfassung, bildete nun den Schlusspunkt eines musikalisch-literarischen Abends: Gleichsam von Beginn an auf das Ende zu, führte diese Schubertiade "Ich bin zuende mit allen Träumen", die am Wochenende auf der Brechtbühne am Gaswerk stattfand. Es war die Premiere eines Programms mit luxuriöser Besetzung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .