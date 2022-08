Und plötzlich verstummten die Stimmen: Wie Corona die Chöre traf

Plus Das Chorsingen war in der Pandemie kaum möglich. Die Auswirkungen bekommen auch Augsburger Chöre zu spüren. Doch wer Alternativen fand, der konnte das Niveau sogar steigern.

Kurz vor Ausbruch der Pandemie sendete ndr.de den Beitrag „Im Chor oder allein: So gesund ist Singen“. Laut einer Studie sind Sängerinnen und Sänger weniger anfällig für Burnout. Gemeinsames Singen bedingt zudem den Ausstoß des „Kuschelhormons“ Oxytocin, das gegenseitiges Vertrauen fördert, Angst und Stress abbauen und Bindungen stärken kann. Zwei Monate später war Chorsingen allerdings lebensgefährlich.