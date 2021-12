Verschwommene Kunst zieht ins Augsburger Höhmannhaus

Plus In der Neuen Galerie im Höhmannhaus zeigt die Münchner Malerin Kerstin Skringer ihre Werke. Welche besondere Technik sie verwendet und warum Geduld wichtig ist.

Die Wolkenkratzer von Abu Dhabi sind von der Neuen Galerie im Höhmannhaus weit weg. Und doch bringt Kerstin Skringer die modernen Glasfassaden und die Architektur gewordenen Stahlkonstruktionen mit ihrem Ölgemälde „Slow Focus VII“ ein Stück näher nach Augsburg. Die drei Leinwände nebeneinander, zusammen 4,20 Meter breit und 2,10 Meter hoch, gelten als Herzstück ihrer aktuellen Ausstellung „Wanderers“.