Augsburg

18:00 Uhr

Virtuos, gefragt und engagiert: Die Cellistin Raphaela Gromes im Porträt

Raphaela Gromes gibt in der Spielzeit 2022/23 fünf Konzerte in Augsburg.

Plus Die Cellistin Raphaela Gromes ist "Artist in Residence" am Staatstheater Augsburg. Sie will romantische Akzente setzen – und erzählt, was sie mit Augsburg verbindet.

Von Veronika Lintner

Es gibt Kinder, die spielen im Fasching Prinzessin. Manche tapsen im Dinosaurier-Kostüm, oder sie fuchteln als Piratin mit dem Säbel. Raphaela Gromes hatte als Kind aber andere Ideen. Ja, sie wollte sich verkleiden – als Violoncello. "Ja, die Geschichte ist wahr", verrät die Musikerin heute und lacht. Ihre Eltern konnte der Wunsch nicht schockieren, sie waren ja beide selbst Proficellisten, und der Vater bastelte mit der Tochter das kuriose Faschingskostüm. Da zeigte sich, dass Raphaela Gromes früh wusste, was sie will: "Meine Eltern wollten zuerst gar nicht, dass ich auch Cello lerne, sie haben sogar versucht, mir die Geige nahezulegen." Und trotzdem lag da bald, gewünscht und erträumt, ein kleines Violoncello vor dem Weihnachtsbaum, und die Vierjährige begann, es zu lernen.

