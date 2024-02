Von wegen "Bierzeltmusik": Sinfonische Blasmusik hat Klasse

Die Dirigentenklasse am Pult des Sinfonischen Blasorchesters begeistert am Leopold Mozart College mit einer „Hymne à la Musique“ .

Beim Leopold Mozart College of Music gab es einen spektakulären Aufmarsch der Dirigierklasse von Prof. Maurice Hamers. Der bestens besuchte Bau an der Grottenau erlebte ein Programm, das die bei uns immer noch relativ unbekannten Kostbarkeiten sinfonischer Blasorchesterwerke demonstrierte. Zehn Studierende (Bachelor, Master) gestalteten ein attraktives Panorama.

Seit 23 Jahren bildet Maurice Hamers in diesem in Deutschland einzigartigen Studienangebot Begabte aus. Es sind umfangreiche Anforderungen zu bewältigen. Da wird genauso wie für ein „normales“ Sinfonieorchester Schlagtechnik vermittelt, die Umsetzung der Takt- und Motorik-Vorgaben mit den beiden Armen, das Lesen von Klang und Rhythmik, auch das Aufspüren inhaltlicher Ideen der Partitur. Wichtig ist Präsenz am Pult, der Aufbau der Beziehung zu den Orchesterteilen, auch die Entwicklung psychologischer Sensoren im Umgang mit den Menschen im Ensemble. Womit sich die Studierenden auch befassen müssen, sind die praktischen Dinge, Konzerte zu organisieren in Eigenverantwortung, was in der Bläserszene eine große Rolle spielt.

Sinfonische Bläsermusik und ihre Vielgestaltigkeit

Sinfonische Bläsermusik ist in Vielgestaltigkeit und Ausdrucksspektrum, in Anspruch und Qualität der Kompositionen der klassischen Literatur alles andere als unterlegen, die Assoziation „Bierzeltmusik“ fehl am Platz (was keinesfalls deftig-musikantische Freude schmähen soll). Die Finessen, Klangwirkungen und Farbkombinationen der Holzbläser von Klarinetten, Oboe, Flöten bis zum Fagott, die enorme Vielfalt des Blechs (Horn, Trompeten, Posaunen, Saxofon usw.), dazu üppiges Schlagwerk von der Drive-Wucht bis zum fein und schelmisch-blitzenden „Pling“, vermögen alle Stimmungen und Szenen zu realisieren - natürlich auf ihre eigene Weise.

Am Beginn stand die einzige Bearbeitung für Blasorchester. Sebastian Schwarz (Master) dirigierte solide die Ouvertüre zu Verdis „Macht des Schicksals“. Es folgten nur noch Originalwerke. Was Carina Wachter (Master) in der sinfonischen Szene „Saint David“ von Meindert Boekel (1915 - 1989), einem von geheimnisvollen Entwicklungen umschlungenen walisischen Choral, an abgestimmter Balance und Klarsicht herausholte, war eine Delikatesse. Erstsemester Johannes Kurz gestaltete den schlichten Choral „Blaenwern“ des Engländers W. P. Rowlands mit überzeugender Atmung. Gustav Holst ist berühmt für das Kultwerk „Die Planeten“. Seine dreiteilige First Suite teilten sich Eva Oberleiter, Xurigaowa Boerzhijin und Johanna Gehring (Bachelor): zwischen Gebet, Tanz und Marsch changierende Miniaturen.

Die Dirigiertalente hatten nur vier Proben

Die titelgebende „Hymne à la Musique“ des Franzosen Serge Lancen war bei Marc Bongers (Master) in erhabener Festlichkeit gut aufgehoben. Das abschließende Werk, die „Third Suite“ des Amerikaners Robert Jager, sah wieder drei Interpreten am Pult: Salvador Ortiz Badal, Rainer Wörz (Bachelor) und David Schöpf (Master). Es ist eine quirlig bis virtuos-fetzige Abfolge March, Waltz und Rondo, vom Bläser-Schlagwerk-Tutti farbstark ausgebreitet. Besonders hier auch ist der zum Standard des Bläser-Genres gehörende einzige Streicher-Gast, der Kontrabass, zu erwähnen. Sandra Staigers präzis pulsierende Pizzicati, Legato-Einfärbungen hatten ihre Aura. Ein eindrucksvoller Abend mit den Dirigiertalenten, umso bewundernswerter, weil sie mit nur vier Proben quasi ins kalte Wasser geworfen wurden.

